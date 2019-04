Forrygende år hos Stacy's på Køge Marina

Linné Sommer har skabt en helstøbt amerikansk diner på Køge Marina - og gæsterne elsker det.

LørdagsAvisen - 08. april 2019 kl. 06:03 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det skal være Danmarks vildeste diner," proklamerede indehaver Linné Sommer inden åbningen af Stacy's på Køge Marina sidste forår, da hun fik skåret en gammel amerikansk skolebus midt over og byggede en restaurant op mellem de to halvdele.

Men selv ikke hun havde forudset den enorme succes, som hendes amerikanske diner siden har fået. I løbet af et år har hun solgt et sekscifret antal burgere - 53.000 alene af den populære Cadillac-burger - og den nye diner hiver så mange mennesker til Køge Marina, at hun i løbet af et år har haft i alt en kvart million spisende gæster på sine to restauranter - Stacy's og Arken.

"Det har været et forrygende år, og jeg havde ikke drømt om i min vildeste fantasi, at det skulle gå så stærkt," fortæller Linné Sommer, som i dag beskæftiger 80 medarbejdere i Stacy's - og 150 i sommerperioden hvor der er ekstra travlt i den karakteristiske og gennemførte diner.

"Jeg tror, det er blevet populært, fordi vi byder folk inden for i en tidslomme. Her er en stemning, man bliver glad i låget af. Dertil kommer, at vi har en høj kvalitet i vores mad - vi går ikke på kompromis med noget. Her skal være hyggeligt og dejligt at være - og samtidig skal man have noget ordentlig mad for pengene," siger hun.

Den overskårne bus indrammer bygningen, og inden for sørger pastelfarverne, musikken, serveringspersonalets tøj, indretningen og maden for at fuldende illusionen om en tur ind i den klassiske amerikanske diner.

"Det er lidt min legeplads, hvor der har været plads til at få nogle ideer ført ud i livet - uanset hvor skøre de har været," smiler Linné Sommer, der er i fuld gang med at forberede sommersæsonen, som ud over burgere, fritter og milkshakes også kommer til at byde på i alt 29 musikarrangementer i perioden fra 24. maj til 24. august.