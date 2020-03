Foredragsaften om fremtidens natur

Som reaktion på alle kriserne er der nu en stigende interesse for bæredygtighed.

I foredraget vil du få et overblik over hvilke faktorer der bestemmer om der er høj eller lav biodiversitet i verden - og med eksempler fra Danmark. Hvilken rolle spiller klimaet - og hvilken rolle spiller mennesket?

Hør også om baggrunden for biodiversitetskrisen - hvor stærk den er, og hvad der styrer den. Hvordan står det til med de tropiske skove og savanner. Og hvad med den danske natur - og hvilken rolle spiller de fremmede arter som mårhund og vaskebjørn - og hvad med honningbien?

Du kommer også til at høre om koblingen mellem biodiversitetskrisen og klimakrisen - og hvordan biodiversiteten formentlig udvikler sig i fremtiden.

Endelig vil du høre hvad vi som samfund og som individer kan gøre for at sikre en rig biodiversitet for de kommende generationer.