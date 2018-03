Foredrag om Edward Snowden og masseovervågning

"Her skal vi høre om tekniske muligheder, se på tophemmelige dokumenter og tale om, hvad alt dette betyder for vores privatliv, for retsstaten og for demokratiet. Trods de tunge og tekniske emner, har Peter Kofod lovet at holde sit foredrag i et hverdagssprog, der er let forståeligt og krydrer det med personlige anekdoter fra oplevelser med whistleblowere, medier og politik," lyder det om arrangementet.