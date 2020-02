Foredrag: Cannabis, alternativ behandling og kræft

Projektleder i Kræftens Bekæmpelse Susan Hovmand Lysdal kommer til Køge og fortæller om alternativ behandling af kræftpatienter. Når man bliver ramt af kræft, er det en naturlig reaktion at blive meget forskrækket og bange. Hvis man også for at vide, at den kræft man har er uhelbredelig, søger mange efter alternative behandlingsformer. Desværre er der mange af de tilbud der gives, der er uden virkning. Derfor er det rigtig godt at få information om, hvad der er godt, og hvad der er spild af penge.