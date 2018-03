Forårsbal med spillemandsmusik

Køge Spillemandsforening vil selv, traditionen tro, stå for hele denne aften og præsentere nogle af sine mange forskellige musikgrupper. Programmet spænder fra det store Fælleorkester til nogle mindre grupper. Nogle har eksisteret i årevis, andre knap så længe, og en enkelt gruppe er dannet til lejligheden. Der bliver musik for enhver smag, musik at lytte til, og musik at danse til.

Fællesorkestret er kendt af de fleste. Det er dem der plejer at åbne ballet til Dansecafé-aftener. Der bliver desuden mulighed for at lytte og danse til Når Gulvet Gynger, Familieorkestret, UdTilBens, Syd for Køge, Køge Cajun Special og flere andre. Det bliver sikkert også mulighed for fællessang og underholdning i pausen, bl.a. med Sølvstænk, der jo altid kan sætte humør og stemning på en aften. Og måske en overraskelse. Endnu er en aftale ikke helt på plads, men det kan være, at der bliver et besøg af unge musikere fra Køge Musikskole, som bl.a. arbejder med dansk spillemandsmusik.