Forår med mange højdepunkter på Tapperiet

LørdagsAvisen - 27. december 2019 kl. 06:08 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tapperiet i Køge har offentliggjort et koncertprogram for foråret, som rummer fristelser for de fleste musikinteresserede; der er nemlig både udsigt til dansefester, til at headbange og til at vippe værdigt med foden til lidt lækker jazz.

Og forårets koncerter bliver indledt med et brag af en sandsynligvis udsolgt koncert, når bandet Alphabeat besøger Tapperiet lørdag 8. februar.

"Det største scoop i foråret er nok Alphabeat, der netop er blevet gendannet, og som har fået gode anmeldelser og omtale efter de koncerter, der har givet indtil videre. Der forventer vi fuldt hus," siger musikbooker Sofie Posselt, der også allerede nu har sat "Få billetter"-skiltet på forårets anden koncert med Kwamie Liv weekenden efter - fredag 14. februar.

Hun har fået et stort publikum efter udsendelsen af sit debutalbum 'Lovers that come and go' og sin deltagelse i tv-programmet 'Toppen af Poppen' på TV2, og det ligner en udsolgt koncert i Køge midt i februar.

"Jeg er også rigtig glad for, at vi har landet Kwamie Liv. Det er det eneste sted på Sjælland uden for Københavnsområdet, hun giver koncert, og så er det på Valentines Day, så det er måske en ide til en overraskelse til kæresten," smiler Sofie Posselt.

Hård rock og metal vil også have en fremtrædende plads i forårsprogrammet: For eksempel vender Bersærk tilbage til Tapperiet i marts, og både Konkhra og Red Warszawa venter også i februar og marts.

Tapperiet fortsætter også succesen med arrangementer i Køge Kirke. Lørdag 29. februar kan man således se frem til at opleve Silas Bjerregaard i det stemningsfulde kirkerum.

"Vi overvejer hver gang, om det passer ind, for det er et særligt sted at holde koncerter," forklarer Sofie Posselt.

Det er også lykkedes for Tapperiet at komme med på kalenderen for Wafandes afskedstour. I år havde man stor succes med en eftermiddags-familiekoncert med den populære sanger, men 13. marts er der udsigt til en solid fredagsfest, som også må forventes at blive udsolgt i løbet af de kommende måneder.

Blandt de øvrige højdepunkter i løbet af foråret er fredag 1. maj, når Aura Dione kommer forbi Tapperiet, og fredag 8. maj hvor publikum kan se frem til en aften i selskab med Emil Kruse.

Alle billetterne er sat i salg. Se det fulde program og køb billetter på www.tapperiet.nu.