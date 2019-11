Folkekirkens Nødhjælp går med på Black Friday

For første gang nogensinde holder Folkekirkens Nødhjælp Black Friday. Organisationen opfordrer til bæredygtigt forbrug med et smil på læben og giver folk en chance for at shoppe løs med god samvittighed.

Folkekirkens Nødhjælps 116 genbrugsbutikker i år for første gang Black Friday - og det i en hel uge. Det kan virke paradoksalt, men konceptet er valgt for netop at give de købelystne mulighed for at få stillet deres købebehov, men på en bæredygtig måde. Under parolen "Bæredygtig Black Friday."

"I Folkekirkens Nødhjælp vender vi Black Friday på hovedet. Vi stiller os skeptiske over for umådeholdent forbrug, med Black Friday som et symbol på netop den tendens. På den anden side ønsker vi på ingen måde at "shame" folk for at handle på Black Friday, men vi vil gerne tilbyde danskerne lette muligheder for at shoppe bæredygtigt. Derfor er vores version af Black Friday møntet på at få danskerne til at gå fra mere FORbrug til mere GENbrug. Det er jo egentlig noget, vi gør hver eneste dag i vores 116 genbrugsbutikker over hele landet. Derfor ser vi også Black Friday som en mulighed for at fortælle danskerne om vores genbrugsbutikker, og hvilken forskel de gør ude i verden", siger Thomas Mølgaard Andersen, leder af Detail & Frivillighed i Folkekirkens Nødhjælp.