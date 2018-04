Alle kan være med til at støtte finansieringen af Per Arnoldis skultur, der ifølge planen skal sættes op ved Åbassinet i Køge i oktober.

Folkeindsamling skal sikre Køges mindesten

LørdagsAvisen - 23. april 2018 kl. 11:14 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tre meter lang båd i sort granit placeret på en ni kvadratmeter stor granitplade udformet af kunstneren Per Arnoldi.

Det er den mindesten, som Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn vil rejse i Køge til minde om køgensernes rolle i forbindelse mellem 400 og 500 jøders flugt fra Køgeområdet i oktober 1943. Mindestenen skal ifølge planen rejses til oktober for at markere 75-året for indsatsen, men projektet er udfordret af, at finansieringen endnu ikke er på plads, og nu er tiden ved at løbe ud.

Stenhuggerens deadline er nemlig 1. maj, hvis han skal kunne nå at anskaffe og bearbejde de to store stykker granit til mindestenen, der skal indvies søndag 7. oktober på det grønne område ved Åhavnen.

Vanskelighederne med at få projektet finansieret har nu fået Køgeborgeren Jan Rasmussen til at reagere. Han opfordrer alle til at bidrage til en folkeindsamling for at være med til at bringe projektet i mål.

"Jeg stod på en station i London for nylig og så på en skulptur og blev ramt i hjertet af glæde, da jeg så, hvordan man havde afbilledet en del af historien om jødeforfølgelsen med en flot og samtidig forfærdelig skulptur om hjælp til 10.000 jødiske børn, der var blevet reddet," fortæller han.

"Så kom stoltheden ind, da jeg læste at man vil rejse et monument i Køge for den indsats, man gjorde for jøderne dengang. Jeg blev stolt af at tænke på, at Køgeborgerne gjorde en forskel, og den historie vil jeg meget gerne være med til at få fortalt og foreviget i den flotte skulptur, som skal opføres. Hvis vi er mange, der giver et bidrag, så kan vi i fællesskab få genskabt stoltheden over det, der skete dengang," siger Jan Rasmussen, der har oprettet facebooksiden 'hjælp et minde' med info om projektet.

Og redningen af mange hundrede jøder i Køgeområdet i oktober 1943 er faktisk en lidt overset del af Køges historie, mener Bruno Juul, der er projektleder for Hjemmeværnsforeningens arbejde for at opsætte mindestenen.

"Folk bliver overrasket over historien, for mange kender den ikke. Over 400 mennesker blev udskibet herfra, og dertil kom flere andre aktioner. Køgenserne var yderst aktive i forbindelse med at hjælpe jøder med at flygte," fortæller han om den historie, som mindestenen skal være med til at holde i live.

Hjemmeværnsforeningen har sat 100.000 kroner af egne midler af til projektet, og dertil kommer ifølge Bruno Juul, at man aktuelt har modtaget donationer på 205.000 kroner. Dermed er der altså endnu et godt stykke vej, til projektet er finansieret. Den samlede pris bliver omkring 875.000 kroner, og hvis det ikke lykkes at få finansieret Arnoldi-skulpturen, så har man også en plan B klar i skuffen til en mindre skulptur, der ventes at koste i omegnen af en halv million kroner.

"Under alle omstændigheder kommer der en skulptur, og vi håber selvfølgelig stadig, at det kan blive Per Arnoldis skulptur, vi kan indvie 7. oktober," siger Bruno Juul.

Sådan kan du støtte projektet

Bidrag til mindestenen kan indbetales på reg.: 2360, konto: 4383891219. Omkring større donationer kan projektleder Bruno Juul kontaktes på tlf. 22168509