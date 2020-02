Send til din ven. X Artiklen: Fokus på fælles-skaber og frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fokus på fælles-skaber og frivillige

LørdagsAvisen - 01. februar 2020 kl. 07:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi har et mål i Ældre og Sundhedsudvalget i Køge - vi vil gerne ensomheden til livs - og det skal vi samles om i næste uge hvor vi i Køge Kommune afholder en aften i fællesskabets navn.

Arrangementet afholdes torsdag den 6. februar klokken 17-20 på ZBC i Campus Køge.

Da jeg i sin tid startede med politik var den primære grund til at jeg valgte Dansk Folkeparti - at det var partiet som behandlede ældre medborgere med respekt, og ville tilgodese dem for det store arbejde som de havde gjort for at opbygge det samfund vi har i dag.

Derfor var det naturligt at give dem en anstændig pension og nogle acceptable vilkår - i stedet for nærmest at kalde dem en ældrebyrde. Herudover var der de socialt udsatte som jeg ofte mødte i mit arbejde indenfor politiet.

Det var også i forbindelse med mit arbejde som politimand, at jeg for alvor fik øjnene op for de menneskelige skæbner som jeg mødte undervejs. Det som i starten gjorde et stort indtryk på mig var, at man ofte blev sendt ud til dødfundne personer i huse og lejligheder, oftest på mandag, idet der ikke havde været hjemmehjælp i løbet af weekenden. I andre tilfælde havde personerne ligget i længere tid, og blev dermed fundet af andre årsager.

Der var ingen som havde savnet dem, og den efterfølgende efterforskning viste ofte, at der ikke var pårørende - der var ingen vennekreds.

Det kan vi som samfund kan gøre det meget bedre. Vi skal som kommune arbejde sammen med de frivillige foreninger som gør et fantastisk stykke arbejde - i de forskellige lokalsamfund og bydele.

I efteråret 2019 havde en gruppe medborgere fra Lellinge inviteret med til et lille foredrag omkring ældrepolitik i Køge - og hvad der ellers rør sig på Rådhuset. I den forbindelse kom snakken ind på de frivilliges værdi for vores lokalsamfund. En af borgerne i forsamlingen sagde noget som gjorde et stort positivt indtryk på mig, " I vores lokalsamfund er der ingen som får lov til at sidde alene ret mange dage, hvis vi finder ud af at pågældende har mistet sin nærmeste".

Således sørgede man for at pågældende blev inviteret ind i fællesskabet.

Dette er vejen frem - lad os få den gode snak omkring ensomhed - hvorledes identificerer og finder vi frem til den rette målgruppe - de frivillige foreninger er oplagte aktører, men der også erfaring fra andre kommuner hvor viceværter, varmemestre og endda lokale købmænd som kender deres kunder - kontakter kommunen hvis de kan se en væsentlig ændring i en borgers adfærd.

Jeg vil dog gerne understrege, at mange har det fint med at være alene - og det er helt legalt - vi skal have fat i de ufrivilligt ensomme.

Vi skal også huske på, at unge også kan være ensomme - hvis de ikke lige passer ind den skoleklasse de er endt i, eller på anden måde falder udenfor det som flertallet kalder normen. Disse unge vil vi meget gerne hjælpe - da de ofte sidder alene med den store opgave det er at gøre sig klar til at blive voksen.

Slutteligt vil jeg blot sige, at jeg håber rigtig mange vil komme forbi vores møde omkring ensomhed - komme med de gode input - de gode ideer, og vi vil som kommune forsøge at samle alle disse gode input til noget som gøre vores kommune til et bedre sted.

Bent Sten Andersen (O)

1. viceborgmester og formand for Ældre og Sundhedsudvalget i Køge kommune