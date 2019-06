Første spadestik er taget til Zealands nye afdeling

Tirsdag blev det første spadestik taget til Zealands nye afdeling i Campus Køge.

Zealands kommende nye afdeling i Campus Køge fik et par borgmesterlige ord med på vejen, da borgmesteren, rektor og bestyrelsesformanden sammen tog det første spadestik tirsdag eftermiddag. Solen skinnede over grunden, hvor Zealands studerende rykker ind i den nye bygning til studiestart i eftersommeren 2020.

"Det glæder mig, hver gang jeg cykler herud på Campus Køge, at så er der sket noget nyt. I dag er det Zealand, der påbegynder sit nybyggeri og det passer godt ind i en fælles ambition om at alle tager unge en god uddannelse. Uanset hvad uddannelsen hedder, er det vigtigt, at de tager en uddannelse efter endt ungdomsuddannelse. Med god offentlig transport, flere typer uddannelser samt ikke mindst studieboliger, er vi med Campus Køge ved i fællesskab at gøre det attraktivt for de unge at blive i - og komme til - i Køge og uddanne sig," sagde borgmester Marie Stærke til de godt 60 gæster på den centralt placerede byggegrund i Køges store campusområde, hvor bl.a. Køge Handelsskole, ZBC Køge SOSU og EUC Sjælland også har til huse ud over Zealand.

"Zealands har en strategi og en ambition om at udbyde vores uddannelser i fem byer i Region Sjælland, samt at vi vil bo på én adresse i hver af de fem byer. Alt sammen for at sikre uddannelse tæt på erhvervslivet og tæt på de unge ude i regionen. Zealand har nu afdelinger på én adresse i de fire byer Næstved, Nykøbing F., Slagelse og Roskilde - nu kommer turen til Køge, hvor vi samler uddannelserne og rektoratet her i den nye bygning. Det glæder mig meget, da vores erhvervsrettede praksisnære uddannelser også passer godt til Køges virksomheder. Min erfaring er, at de erhvervsakademi-uddannede unge binder virksomhederne sammen - mellem akademikere og håndværkere. De har de bedste fra begge dele med i værktøjskassen," sagde Susanne Lundvald, bestyrelsesformand for Zealand.

En udfordrende grund

Entreprenøren C.C. Contractor skal stå for selve opførelsen af den ca. 4500 m2 nye bygning og deres projektchef, Claus Minds, gav det første spadestik disse ord med på vejen: "Vi bygger i øjeblikket seks forskellige skolebygninger, så vi kender uddannelsesverdenen godt. Der er altid en lille spidsfindighed ved et nyt byggeri. I Zealands tilfælde er det, at grunden har en ret stejl hældning - men det tager vi med et smil og som en spændende udfordring."

"Jeg har været med fra starten af, da erhvervsakademiet boede i noget nær en skurvogn. Sidan da har vi boet godt til leje i nogle af Køge Handelsskoles bygninger, og nu er turen så endelig kommet til, at vi får vores egen flotte bygning her på Campus Køge og det glæder vi os til," sagde Ulla Skaarup, rektor for Zealand.

Zealand - Sjællands Erhvervsakademis nye afdeling slår dørene op til studiestart i det tidlige efterår 2020. Bygningen bliver på 3 etager, fordelt over 4500 m2 og skal udgøre de daglige rammer for studerende, undervisere og Zealands administrative afdelinger i rektoratet.