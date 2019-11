Der var mødt 114 deltagere frem til det første LAN Party i Køge sidste weekend. Privatfoto.

Første LAN party i Køge blev en stor succes

LørdagsAvisen - 27. november 2019 kl. 10:45 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I weekenden den 23.-24. november afholdt de to E-sports foreninger Køge Nord E-sport og Coding Pirates Køge for første gang nogensinde et fælles LAN Party i Køge, hvor 114 personer deltog.

"Det var et LAN, der ikke havde til formål at tjene penge på deltagerne, dertil var billetprisen på 175 kr. alt for lav, men at skabe en social ramme for at dyste og hygge sig samme socialt. Det lykkedes til fulde", fortæller Sune Bach, der er formand for Køge Nord E-Sport.

Ved LAN party i Køge var der både fokus på computerspil og teknologi. Ambitionen var at starte en tradition, hvor glæden ved computerspil går hånd i hånd med et fysisk spilfællesskab.

LAN partyet foregik på det tidligere bibliotek i Ølby Center i Køge, hvor børn, unge og barnlige sjæle kunne få et frirum med computerspil, turneringer med præmier inden for Fortnite og Counter Strike, teknologiforståelse og forskellige former for konkurrencer. LAN partyet sluttede søndag middag.

Der blev afholdt konkurrencer i spillene Fortnite, Counter Strike og Just Dance og der var en samlet præmiesum på 10.000 kr. Hovedsponsorer for arrangementet var SuperBrugsen Ølsemagle mens Restaurant Bones i Køge og MM Vision var blandt præmiesponsorerne.

Det var som nævnt første gang foreningerne Køge Nord E-sport og Coding Pirates Køge afholdt et fælles LAN party.

"Hvor Køge Nord E-sport tilbyder et socialt fællesskab omkring computerspil, har Coding Pirates fokus på at præsentere de nye teknologier for børn gennem leg og ved at pirre børnenes egen nysgerrighed og kreativitet. Et fælles samarbejde var derfor oplagt og det første skud på stammen var det fælles LAN. Et arrangement, som begge foreninger håber med tiden kan blive en fast tradition i Køge og udvikle sig i takt med deltagernes og sponsorernes ønsker og behov", fortæller Sune Bach.

FAKTA Et LAN-party - også kaldet Net-party eller bare LAN - er oftest en midlertidig begivenhed, hvor deltagerne medbringer deres egne computere, som kobles sammen i et netværk, hovedsagligt for at spille konkurrencer i multiplayerspil. Kilde: Wikipedia.