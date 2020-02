Se billedserie Foto: Kenn ThomsenDet er vinterferie i Køge og på Kulturtorvet ved Teaterbygningen kan alle børn fra 7 år lave deres egen is-skulptur ud af de mange is-blokker der opstilles på torvet. Foto: Kenn Thomsen

Flotte is-skulpturer skabt på Kulturtorvet

LørdagsAvisen - 19. februar 2020 kl. 16:10 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vinterferie i Køge - og traditionen tro har Køge Handel sørget for, at der er ferie-aktiviteter for alle de ferierende børn og unge.

Onsdag var der sørget for masser af is på Kulturtorvet . Flere hundrede kilo isblokke blev stillet op, og invitationen var hermed givet videre til alle børn fra 7 år og opefter kunne prøve at hakke deres egen is-skulptur og få den med hjem.

Det var Ice for Kids der sammen med Køge Handel og billedhugger Søren Cip Nielsen med Ice-Team stod for at assistere børnene godt igennem håndværket.

Fire store borde var stillet op på Kulturtorvet til de mange børn tog imod tilbudet om at være is-skulptur for en dag.

Torsdag kl. 12.00-15.00 går det løs med ferieaktiviteter på Køge Torv når Køge Handel i samarbejde med Bilhuset Køge byder på "Blåt Blink Dag". Børnenes Trafikskole lægger vejen forbi sammen med Bamse Betjent der i samarbejde med de dygtige instruktører vil lære børnene hvordan man agerer i trafikken på cykler.

Samtidig kan de voksne glæde sig til at se nærmere på den nye Peugeot 208 SUV og få oplyst hvordan moderne sikkerhedssystemer gør det mere sikkert at køre bil.

Alle er naturligvis velkomne.

Fotograf Kenn Thomsen var en tur på Kulturtorvet og fik fanget disse stemningsbilleder fra de unge menneskers bestræbelser på at lave de flotteste is-skulpturer.