Lee Rochester Sørensen blev HB Køges matchvinder i hjemmekampen mod FC Fredericia. Arkivfoto.

Flot mål sikrede HB Køge tre vigtige point

LørdagsAvisen - 07. maj 2018 kl. 08:20 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter det skuffende 0-0 mod bundholdet Skive IK for en uge siden, skulle HB Køge forsøge at komme tilbage på vindersporet, da holdet lørdag eftermiddag havde besøg af FC Fredericia.

I en underholdende kamp der bød på pæne scoringschancer til begge sider, vandt HB Køge med 1-0 på et rigtigt flot mål af Lee Rochester Sørensen efter 17 minutters spil.

Lee Rochester Sørensen modtog en aflevering i dybden fra Martin Koch Helsted, og efter nogle træk ind i feltet fik han elegant sendt bolden i mål uden chance for den jyske keeper.

Sejren betød ikke alene, at HB Køge fortsat har en lille chance for at blande sig i oprykningskampen, selvom resultaterne i de tre sidste spillerunder skal flaske sig. Men så længe der er liv er der håb.

Sejren var også vigtig, idet holdet nu har rigtigt gode muligheder for at slutte på minimum en femteplads i rækken. Holdet bragte sig med sejren fem points foran FC Fredericia - til gengæld er der kun to points op til fjerdepladsen som Vendsysse FF indtager.

Der er med andre ord masser at spille for endnu for HB Køge, der på lørdag den 12. maj på udebane møder FC Roskilde inden Viborg FF, der indtager tredjepladsen fire points foran HB Køge gæster Capelli Sport Stadion onsdag den 16. maj.

HB Køge slutter sæsonen af med en udekamp mod Esbjerg fB søndag den 20. maj.