Flot fødselsdags-service hos tøjforretningen Mono

LørdagsAvisen - 24. marts 2020

Køge by er flere gange blevet hædret med priser for sin gode service, og måske er det høje serviceniveau en af de ting, der kan hjælpe handelslivet gennem den aktuelle Corona-krise.

I hvert fald blomstrer kreativiteten i forhold til at gøre det så nemt som muligt for kunderne fortsat at kunne handle i de lokale butikker i en svær tid.

Tøjforretningen Mono og indehaver Carina Nielsen er et godt eksempel. Hun fik forleden en ordre i sin webshop – fra en kvinde fra Vestsjælland der skulle have været til fødselsdag i Køge. Fødselsdagen var naturligvis aflyst på grund af restriktionerne som følge af coronavirus, men kvinden bestilte i stedet en gave til fødselaren til afhentning hos Mono i Vestergade.

Men i stedet for blot at pakke gaven til afhentning, så tilbød Carina Nielsen også at køre ud og aflevere den til fødselaren – og at tage en blomst eller chokolade med til fødselaren.

Vi må hjælpe hinanden ”Vi gør alt, hvad vi kan for kunderne. Vi må hjælpe hinanden i denne tid, og det bliver ikke ekstra besværligt for mig at tage en blomst eller en æske chokolade med ud til modtageren,” smiler Carina Nielsen, som har fået en veninde til at hjælpe med at levere gratis til kunderne i 4600 Køge eller op til 10 kilometer fra Køge centrum.

”Og så har vi også stadig åbent i butikken, hvor vi har håndsprit klar og tager alle forholdsregler ved ikke at stå tæt osv.,” fortæller hun.