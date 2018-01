Flot festuge-overskud: Så meget blev der til foreningerne

Køge Festuges bestyrelse er meget afhængige af, at omkring 600 mennesker melder sig til tjeneste gennem kommunens foreningsliv. Så skulle andre foreninger have ønsker om, og mulighed for også at stille med arbejdskraft, så er man meget velkomne til at kontakte én af bestyrelsesmedlemmerne i Køge Festuge. Telefonnumre og mailadresser finder man på www.koegefestuge.dk .

"Vi arbejder på at forny os hele tiden. Lægge til hvert år, så vi hele tiden får et bedre og bedre produkt. Men det kræver, som jeg sagde tidligere, at "trekløveret", sponsorerne, de frivillige hjælpere og publikum bakker 100 procent op. Sponsorerne holder hånden under Køge Festuge - uden sponsorerne ingen Køge Festuge. De frivillige får de mange praktiske opgaver til at blive løst og publikum bakker op om og er med til at sørge for, at de fortsat, mange år ud i fremtiden, kan glæde sig til at opleve Danmarks største gratis fest. Det gør de bl.a. ved at støtte boderne på festpladsen. Det gør ondt på både sponsorerne og festugens bestyrelse når man ser folk, der slæber drikkevarer med hjemmefra. Så herfra skal der lyde en rigtig stor tak til det publikum der støtter op om festen ved at handle i boderne. De publikummer er der trods alt et kæmpe store flertal af", siger Michael Gram, der også pointerer, at Køge Festuges bestyrelse består af personer der lever af at passe deres arbejde, og at festugen drives i fritiden.