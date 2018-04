Flot beløb tildelt skulpturprojektet i Køge

165 medlemmer var mødt op for at genvælge de opstillede personer til bestyrelsen. Alle blev genvalgt med stor akklamation. Formanden er på valg hvert år, og også her blev murermester Niels Rasmussen genvalgt.

Skulpturen skulle meget gerne være med til at råde bod herpå, i håb om at skulpturen er befordrende for, at eftertiden får øjnene op for den heroiske indsats der blev ydet dengang.