Flot afvikling af DM i Æstetisk Gymnastik i Køge

"Det er et stort stævne over to dage, men vi er glade for at, vi nu har fået sat Køge på det gymnastiske landkort. Og med de tilbagemeldinger, der er kommet fra deltagere, trænere og publikum, så er det ikke sidste gang, vi får lov til at være værter for et stævne", siger Sussi Bagge fra GF Køge Bugt.