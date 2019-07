Flere studerende optages på Zealand

"Vi er glade for, at flere end tidligere vil læse en 2-årig videregående uddannelse. Vi tolker den voksende interesse for erhvervsakademiuddannelser, som et udtryk for at flere gerne vil uddanne sig med en kortere horisont til et godt job, på uddannelser med fokus på praksis og praktik - og at de gerne vil have fleksibilitet til at videreuddanne sig, efterhånden som behovet opstår igen-nem arbejdslivet i en verden i konstant forandring", siger hun.