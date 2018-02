Professionel Dermalogica forhandler, Solveig Bruhn med den nye serie fra Dermalogica BioSurface Peel. Foto: jcj.

Flere nyheder hos YourWellness i Køge

LørdagsAvisen - 26. februar 2018 kl. 15:15 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. marts er det 14 år siden, at Solveig Bruhn åbnede YourWellness klinikken i Nørregade 40 i Køge.

14 år hvor klinikken har oplevet en konstant udvikling og i dag kan byde indenfor til et behageligt pusterum i hverdagens stress og jag med en god og personlig behandling af kunderne - kvinder som mænd.

"Det vigtigste for mig er, at kunderne føler sig i centrum. Klinikken oser af ro og nærvær, og forkælelse er i højsæde til tonerne af blid og afslappende musik", fortæller Solveig Bruhn, der er professionel Dermalogica forhandler med totalkoncept, hvilket betyder at man som kunde optjener 15% i rabat, hver gang der handles produkter i YourWellness.

Op til 14 års fødselsdagen præsenterer Solveig Bruhn et par spændende nyheder. Bl.a. byder hun fra på onsdag den 28. februar velkommen indenfor til Restylane behandling, der varetages af specialuddannet sygeplejerske.

Restylane er den mest studerede og veldokumenterede filler i hele verden. Restylane er en naturlig forekommende krystalklar polysaccarid - sukker - som består af ikke-animalsk stabiliseret hyaluronsyre. Stoffet indgår som et vigtigt byggeelement i vores hud og underliggende bindevæv m.m.

En behandling med Restylane er en god og enkel måde at have kontrol over sit udseende. Resultatet af en enkel behandling ses straks og kan vare op til et år. Restylane fås med bedøvelse for en behageligere behandling.

YourWellness har et godt opstartstilbud på Restylane. Man kan allerede nu booke en tid til en gratis konsultation.

En anden nyhed i YourWellness er Dermalogica BioSurface Peel der er et virkningsfuldt eksfolieringssystem udviklet af hudplejeeksperterne fra Dermalogica og The International Dermal Institute. Det hjælper med at reducere udbrud, pigmentering og tegn på for tidlig ældning og efterlader huden glattere, blødere og mere strålende.