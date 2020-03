?Jeg oplever især, at mange med type 2-diabetes ikke er åbne om deres sygdom?, siger Johnna Andersen, lokalformand i Diabetesforeningen Køge. Arkivfoto.

Flere i Køge Kommune rammes af diabetes

LørdagsAvisen - 06. marts 2020 kl. 15:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sukkersyge rammer flere og flere danskere.

Køge Kommune er ingen undtagelse. Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at 4,4 % af kommunens befolkning er ramt.

En ny undersøgelse fra Novo Nordisk viser, at dette tal ikke fortæller hele historien.

Lider man af diabetes, følger risikoen for lavt blodsukker med, og konsekvenserne kan være meget generende: irritabilitet, sved- og rysteture, besvimelse og - i værste fald - insulinchok.

Det er hårdt for den, der oplever symptomerne, men bag ham eller hende står de pårørende, som også bliver ramt.

Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Novo Nordisk, som er foretaget blandt mere end 4.300 familiemedlemmer til personer med diabetes i en rækker forskellige lande, herunder Danmark.

I undersøgelsen giver 64 % af deltagerne udtryk for bekymring over, at deres familiemedlem får akut lavt blodsukker.

Bekymringen fylder så meget, at det kan have negative følger for livsudfoldelsen.

For eksempel svarer tre ud af fire, at de har aflyst ferieplaner eller droppet fritidsinteresser som konsekvens af deres familiemedlems sygdom.

Bryd tabuet, styrk forholdet

Et væsentligt problem er, at lavt blodsukker og de deraf følgende symptomer kan skabe spændinger i familien, fordi det er tabubelagt.

"Undersøgelsen bekræfter vores formodning - at lavt blodsukker fylder meget, hvis man er pårørende til en person med diabetes. Man skulle tro, at vi læger tit, får spørgsmål om det fra patienter eller pårørende. Men det er ikke ret ofte, og det fortæller mig, at det er tabubelagt. Løsningen er åbenhed omkring problemet. Man kan afhjælpe lavt blodsukker, men det kræver, at vi er klar over, at der er et problem", siger Ulrik Pedersen-Bjerggaard, overlæge på Nordsjællands Hospital.

I Diabetesforeningen Køge kender man udmærket til problemet.

"Jeg oplever især, at mange med type 2-diabetes ikke er åbne om deres sygdom. De tror ofte, at det udelukkende er selvforskyldt, og de ved ikke, at arvelighed også spiller en meget stor rolle. De får tit ikke nok information om diabetes i sundhedsvæsenet, og det er et problem", siger lokalformand Johnna Andersen.

Undersøgelsens resultater tyder på, at det er vigtigt at få brudt tabuet.

Et overvældende flertal af de adspurgte svarede nemlig, at det hjalp at snakke med deres familiemedlem om lavt blodsukker, og som "bonus" nævnte 83 % nævnte desuden, at det styrkede deres relation generelt.pm