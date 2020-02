Flere guider til Kjøge Mini-By

Selvom der er nogle måneder til Kjøge Mini-By åbner for en ny sæson, er der stor aktivitet i lokalerne på Strandvejen 101 i Køge.

Der arbejdes hver dag i værkstederne og grupperne med historie og tegnearbejde er ligeledes i gang hele året, for at fremstillede små huse i størrelsen 1:10 som Køge så ud i 1865.

En gruppe der er mest synlige i åbningstiden er vagt- og guidegruppen. De planlægger i vinterhalvåret vagtplaner, gennemgår Køges historie for på bedste måde, at betjene de mange gæster der besøger Mini-Byen.

"Da nogle af guiderne har ønsket og fået andre arbejdsopgaver i Mini-Byen, en del har ønsket at blive oplært til at blive rundvisere, enkelte har valgt at stoppe og vi vil helst ikke stå i en situation, hvor vi ikke er bemandet tilfredsstillende", siger Carsten Jørgensen.