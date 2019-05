Se billedserie Tre repræsentanter fra Schæferhundeklubben Skovbo. Fra venstre er det Elna Larsen, Bertel Larsen, Viby, og leder af indsamlingsgruppen Bo Tune, Bjæverskov. Privatfoto.

Fire grupper gik sig til en hjertestarter i Køge

LørdagsAvisen - 07. maj 2019

Der blev gået mange skridt på Hjerteforeningens Landsuddeling i Køge søndag den 28. april.

På en dejlig solskinsdag gik indsamlerne på 66 ruter. Der var højt humør over hele linjen, og det skortede ikke på beretninger om sjove oplevelser, da de vendte tilbage. En lille dreng og lille pige, som havde været med på hele ruten, fortalte morsomt om, hvor mange penge, der var kommet i indsamlingsbøssen. Pigen sagde med stor overbevisning i stemmen, at det var flest sedler, der var kommet "bøssen"

"I forbindelse med udleveringen blev indsamlerne budt på morgenbord med rundstykker, kaffe, the, juice m.m. Med ud på ruten fik indsamlerne frisk frugt og en flaske med koldt vand. Alt sammen sponsoreret af et lokalt supermarked i Køge og et supermarked i Lille Skensved", fortæller formanden for Hjerteforeningen i Køge, Tonni Solskov.

Som et nyt indslag i Landsuddelingen var det muligt at gå sig til en hjertestarter.

Endnu inden indleveringen af indsamlingsbøsser var slut ned stod det klart, at tre grupper havde gået sig til en hjertestarter, mens der var spænding på til det sidste for Køge Handelsskole, hvor skolens elevråd havde arbejdet intenst på at skaffe 15 indsamlere, de manglede bare to, men ved et godt samarbejde med naboforeningerne fandt koordinator frem til en indsamler fra Solrød og en fra Ishøj, der begge gav deres tilsagn til at blive flyttet til gruppen for Køge Handelsskole. På den måde nåede fire grupper at gå sig til en hjertestarter.

De fire grupper er Schæferhundeklubben, Skovbo, Ryeskov Grundejerforening, Borgere i Vedskølle og Køge Handelsskole.

"Vi ved, at flere har gjort en stor indsats for at samle et hold på 15, men det lykkedes desværre ikke for dem", siger Tonni Solskov.

De fire grupper, der har gået sig til i en Hjertestarter vil blive kontaktet af Hjerteforeningen centralt.pm