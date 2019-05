Fire bands klar til Rotation på Tapperiet

Hvert Rotation-arrangement byder på 3-4 livekoncerter og formålet med Rotation er at give opkommende bands en scene at optræde på, præsentere koncerter af høj kvalitet og give publikum mulighed for at opdage ny musik og blive overrasket, til en hel aften med masser af livemusik på Tapperiet. Rotation præsenteres af Tapperiets Musikbooking Crew, der består af en gruppe frivillige, unge livemusik-entusiaster, der brænder for arbejdet med musikbooking og -entreprenørskab, og er med til at sætte retningen for Tapperiets koncertprogram.

Christoffer Berg - Bag Christoffer Bergs flamboyante ydre gemmer sig en stemme så dragende at det Los Angeles baserede musikmagasin 'It's Not Records' beskrev singlen "Infiltrator" som: "Raspy vocals and atmospheric lush arrangement that is reminiscent of when David Bowie was in his hay day.". Christoffer Berg markerer sig ved sin karismatiske vokal og moderne take på den storladne 70'er baroque-rock.