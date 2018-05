Fire GF Køge hold til DM i Team Gym

Hos Microdrengene er to hold med, de sluttede som henholdsvis nr. 1 og 4 til forbundsmesterskaberne. Minidrengene stiller til konkurrencen med et hold og en 4. plads med fra mesterskabet. Endelig er juniordrengene kvalificeret med en 3. plads fra forbundsmesterskabet. Så der er store muligheder for at få medaljer med hjem til Køge Bugt.

"Gymnastikforeningen Køge Bugt har i mange år leveret mange gymnaster til GymDanmarks landshold, hvor gymnasterne har deltaget i både NM og EM og fra næste sæson kan vi høste flere frugter af det store arbejde i afdelingen, for her starter vi nemlig seniorhold for både herrer og damer. For begge seniorhold begynder træning hen over sommeren, hvor der vil blive arrangeret åbne træninger. Hold øje med vores hjemmeside og Facebook. Alle træninger bliver i Gymnastikforeningen Køge Bugts eget gymnastikcenter", oplyser Hanne Nielsen.