Film og foredrag med "soldaten der døde"

"Kom og mød 'Den døde soldat', Jacob Panton-Kristiansen fra Stevns i levende live og se dokumentarfilmen 'The Dead Soldier', der sidste år vandt prisen for bedste dokumentar på Arpa International Film Festival i Hollywood, USA", opfordrer Bodil Sø, afdelingsleder hos LOF Køge.

Jacob Panton-Kristiansen er en fantastisk fortæller, der forstår at fængsle sit publikum med sin gribende historie. Jacob Panton-Kristiansen var oprindelig uddannet landmand og fik siden en karriere i Hæren. Under en udstationering i Afghanistan blev han ramt af en granat, skudt fem gange af en snigskytte og dør på operationsbordet. Mirakuløst bliver han genoplivet og overlever med nød og næppe.

Men hjemme i Danmark venter en hård kamp for Jacob Panton-Kristiansen og hans familie. Jacob er så hårdt såret, at han ikke kan vende tilbage til kammeraterne i forsvaret. Han mister sin identitet og i frustration over, hvor dårligt systemet tager hånd om sårede soldater, finder han langsomt en ny mening med livet.