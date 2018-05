Filialdirektør takker af i Køge

"Jeg er naturligvis ked af at skulle sige farvel til mine gode kollegaer, kunderne og mit netværk her i Køge, men glæder mig også til at fortsætte min rejse i Danske Bank i Holbæk. Det har været nogle spændende år i Køge, hvor vi er lykkedes med at skabe en god kundeudvikling og et stærkt kundefokus," siger Claus-Jørgen Sørensen.