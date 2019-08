Tobias Christensen i aktion i fredagens hjemmekamp mod Kolding IF. Han og HB Køge fik hentet sæsonens første sejr i NordicBet Ligaen da FC Roskilde blev banket 3-2 på egen bane. Foto: aoo.

Fik HB Køge startet jagten på en serie af sejre?

LørdagsAvisen - 22. august 2019

Det behøver ikke pakkes ind: HB Køges tropper i NordicBet Ligaen har fået en skuffende start på 2019/20 sæsonen. Men onsdag aften kunne sejrssangen gjalde for første gang i denne sæson efter en kamp i NordicBet Ligaen. Lokalopgøret på udebane mod FC Roskilde gav nemlig sæsonens første sejr - 3-2 blev det efter 1-1 ved pausen. Sejren kom i hus på en rigtig fin indsats, hvor det var et HB Køge hold der viste, at holdet var kommet for at hente alle tre points. Martin Koch Helsted bragte holdet foran efter en halv time, men inden pausen fik hjemmeholdet udlignet. Værterne bragte sig også foran kort efter pausen, men med to mål inden for syv minutter - i det 69. og 76. minut ved h.h.v Martin Koch Helsted og Liam Jordan - fik Svanerne vendt billedet og kørte en fortjent sejr hjem efter en underholdende kamp.

Sejren onsdag aften var særdeles tiltrængt i HB Køge-lejren. Før onsdag aftens udekamp mod FC Roskilde havde HB Køge kun fået et enkelt point ud af sæsonens fire første kampe, og i disse kampe kun scoret tre mål - det ene scoret på straffespark. Denne målhøst blev altså fordoblet på 90 minutter i Roskilde Idrætspark.

Hele truppen hos HB Køge har haft kniven på struben inden de onsdag aften løb ind på Roskilde Idrætspark til mødet med lokalrivalerne fra domkirkebyen. Et nyt nederlag i den kamp havde næsten ikke været til at holde ud for hverken klubben eller dens trofaste tilhængere og sponsorer.

Den 19. september sidste år - niende spillerunde i 2018/19 sæsonen - rundbarberede HB Køge hjemme på Capelli Sport Stadion i Herfølge den kommende modstander på søndag den 25. august Fremad Amager med 4-0 - hvilket var meget billigt sluppet for amagerkanerne.

HB Køge havde direkte kurs mod en top 3 placering. Troede de fleste.

Her 11 måneder og 28 kampe senere (FC Roskilde kampen ikke medregnet) var det blot blevet til fem sejre til HB Køge (tre på hjemmebane, heraf to på det nye Capelli Sport Stadion i Køge) og to udebanesejre (mod nedrykkerne Thisted IK og FC Helsingør) siden den glade september aften for snart et år siden. I samme periode er det blevet til ni uafgjorte kampe - og fjorten nederlag.

Puha - ikke godt når man tænker på den start holdet fik på sidste sæson med syv sejre i de første ni kampe.

Siden er det gået grueligt galt.

Hvad der er årsagen til det er der sikkert lige så mange meninger om som der er fodboldfans i Køge Kommune.

Men én ting er sikkert. HB Køge kunne ikke tåle endnu et nederlag i Roskilde.

Holdet skal simpelthen i gang med at få startet en lang serie af sejre for at kravle op i tabellen. For ellers kan det blive en meget hed sæson, hvis holdet ikke snart får hevet sig væk fra bunden af rækken - med tanke på, at når 33. og sidste runde er spillet, rykker hele tre klubber ned i 2. Division.

HB Køges hold er ganske enkelt bedre end den aktuelle stilling fortæller. Truppen til denne sæson er på papiret den bedste de seneste mange sæsoner.

Måske skete forløsningen - med sæsonens første sejr - onsdag aften i Roskilde.

Og så ved man aldrig hvad der sker - selvtillid betyder alverden indenfor al slags sport - og selvtillid og troen på egne evner er, set udefra, hvad HB Køge spillerne netop nu leder efter. Og bevare troen i hver eneste kamp.

Den positive indsats og sejr i Roskilde skal gå ud over Fremad Amager søndag eftermiddag.