Køge Festuge 2020 hænger i en tynd tråd, efter regeringen i aftes forlængede forsamlingsforbuddet hen over sommeren. Nu vil festugens bestyrelse bruge påsken til at tænke i alternativer.

Send til din ven. X Artiklen: Festugens formand er klar til at trække stikket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festugens formand er klar til at trække stikket

LørdagsAvisen - 07. april 2020 kl. 10:12 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Festuge vil ikke finde sted i år - i hvert fald ikke i den form vi kender fra de seneste mange år. Det står klart, efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde mandag aften, hvor regeringens forbud mod større forsamlinger blev forlænget hen over sommeren frem til udgangen af august, hvilket i praksis aflyser alle sommerens festivaler.

Køge Festuge 2020 er planlagt til uge 35 i slutningen af august, og dermed er den også omfattet af forbuddet. Bestyrelsen i Køge Festuge har planlagt et Skypemøde i løbet af påsken, hvor man vil drøfte situationen og træffe en beslutning, men formand Per Stenberg lægger ikke skjul på, at han har svært ved at se for sig, at man kan gennemføre Køge Festuge i år.

"Hvis det stod til mig alene, så aflyser vi Køge Festuge 2020," siger formanden for Køge Festuge, Per Stenberg, der ikke er tilhænger af muligheden for at flytte Køge Festuge til begyndelsen af september for at komme på den anden side af forsamlingsforbuddets udløb.

Han mener, at usikkerheden er for stor i forhold til en mulig forlængelse af forbuddet mod større forsamlinger, og dertil kommer de omfattende udfordringer med at samle den sponsoropbakning, der er altafgørende for festugen år efter år. Dels er det meget vanskeligt at gennemføre de sædvanlige sponsorbesøg i denne tid, dels vil mange af de sædvanlige sponsorer forventeligt være ramt på økonomien på grund af coronakrisen.

"Nogle virksomheder kommer fint gennem krisen, men der er mange, der skal slikke sårene bagefter," mener Per Stenberg, der forudser, at det i den situation vil være umuligt at samle den samme sponsoropbakning som tidligere år og dermed sikre økonomi til at holde festuge som normalt.

Derfor er hans indstilling lige nu, at han snarere vil fokusere på muligheden for realistiske alternativer til en festuge i år.

"Min tiltro til Køge Festuge 2020 er væk, men så må vi lave noget andet spændende i stedet for. Jeg kontaktede bestyrelsen umiddelbart efter pressemødet i aftes og bad dem om at gå i tænkeboks for at tænke alternativer. Jeg har selv nogle ideer til alternativer, men jeg vil helst drøfte det med bestyrelsen først, inden jeg melder noget ud," siger Per Stenberg.

"Vi melder rent ud efter påske, efter bestyrelsen har haft lejlighed til at drøfte situationen," siger han.