Festugens store andeløb holder flyttedag og finder i år sted på festugens afsluttende dag. Foto: Thomas Olsen

Festugens andeløb holder flyttedag

LørdagsAvisen - 20. april 2018 kl. 07:45 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen i år bliver der til Køge Festuge mulighed for at deltage i en konkurrence om en lang række flotte sponsorpræmier. For tredje år i træk danner Køge Festuge nemlig rammen om et andeløb i Køge å, hvor deltagerne er op til 1500 gummiænder, som kan erhverves på forhånd, og som på den måde giver alle mulighed for at støtte Køge Festuge gennem det festlige indslag.

Andeløbet plejer at finde sted i begyndelsen af festugen, men som noget ny flyttes løbet i år til festugens afsluttende lørdag - 1. september - og da man således har hele festugen til at sikre sig deltagelse i løbet, skulle der være fine chancer for, at alle interessede kan nå at være med.

I år bliver der også mulighed for at købe et nummer i løbet hos alle sponsorer, så der bliver masser af udsalgssteder - og altså masser af gode præmier til de hurtigste ænder og deres ejere; lige som de foregående år.

De tre første præmier bliver uddelt fra festugens scene umiddelbart efter løbet, som altså stadig finder sted ved broen til Torvebyen, som giver masser af plads til, at mange mennesker kan følge løbet fra nærmeste hold.