Festlig indvielse af Køges nye stationsbro

Broen indvies med hjælp fra borgmester Marie Stærke, der klipper snoren sammen med Niels A. Dam fra BSB Ejendomme, og derefter følger et omfattende program for eftermiddagen med musik, konkurrencer og meget andet. Man vil blandt andet kunne træne med fitness.dk, opleve et trylleshow og hygge med lækker jazz.

Køge Station har været et trafikknudepunkt siden 1879, og den status blev blandt andet udbygget med S-togenes ankomst først i firserne. Den nye stationsbro giver adgang til alle perroner og busser. Stationsbroen er således den nye adgangsvej til regional- og lokaltog og til buslinjerne på østsiden af stationen. Den er samtidig et nyt mødested med en indbydende trappe til Stationspladsen og en flot udsigt til bugten fra toppen.

Med den nye stationsbro er to ud af tre nye forbindelser mellem Køge by og havneområdet på plads. En af de bærende ideer i udviklingsplanen for Køge Kyst var at lave tre nye forbindelser, så by og hav blev bedre forbundet - og med nye bydele på begge sider.