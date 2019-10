Inden spillet starter får deltagerne udleveret et hæfte, der guider en rundt til Køges seværdigheder, der fungerer som poster i spillet. Rådhuset er en af de steder, hvor der skal løses en opgave. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ferietid: Find stjålet borgmesterkæde på byvandring

LørdagsAvisen - 15. oktober 2019 kl. 10:30 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmesterkæden er stjålet, fem personer er mistænkte i sagen, men politiet er herfra på bar bund. Mysteriet har fået Køge på den anden ende, og det er nu op til dig at finde frem til den skyldige og løse mysteriet. Det kan lyde alvorligt, men heldigvis er det hele opdigtet af Riddlehouse Escape Room i Køge og VisitKøge med det formål at lede børn og voksne rundt på byvandring i Køge centrum.

De har nemlig udviklet et såkaldt riddlehunt - et spil - hvor man ved forskellige poster rundt omkring i byen skal knække koder og gåder, der giver et hint om, hvem af de fem mistænkte der har stjålet borgmesterkæden. Og i modsætning til politiet starter man ikke sin efterforskning ud helt på bar bund. Udstyret med et kort og en kryds og tværs skal man bevæge sig rundt til 15 poster i Køge midtby og løse opgaver, der frigiver bogstaver til kryds og tværs'en. Den afslører i sidste ende, hvem der står bag tyveriet - selvfølgelig med den forudsætning at man har løst de 15 opgaver korrekt.

Motion for hjerne og krop

Spillet minder om escaperooms, hvor man i et lukket rum skal løse forskellige opgaver for at komme ud igen. Her er spillet blot taget med udendørs på gader og stræder, og turen rundt i Køge går forbi 15 seværdigheder, hvor deltagerne skal løse en opgave. Opgaverne er sjældent ens, men niveauet er sat sådan at de fleste kan være med - også de mindste.

For turister eller nyligt tilflyttede giver spillet en god anledning til at se og blive klogere på midtbyen og for garvede køgensere giver spillet måske anledning til at stoppe op og se detaljer i bybilledet, som man ellers aldrig lægger mærke til. For samtidig med at man jagter gerningsmanden, er man også på jagt efter mystiske symboler og historie i Køges gader, og denne kombination gør spillet spændende både for interesserede voksne og legesyge børn - eller omvendt.

Turen går eksempelvis forbi Køge Bibliotek og Danmarks ældste hus med bindingsværk, Kirkestræde 20, hvor man skal spotte fire indgraverede tegn i facaden. På Torvet skal man spotte løvehoveder og på kirken er et hemmeligt tegn, man skal finde. Med opgaveformuleringerne følger også sjove fakta om den pågældende post. Ved kirken får vi at vide, at den gennem tiden under forskellige kriser er blevet brugt som stald og kanonopbevaring, og ved rådhuset lærer man, at kælderen engang var fængsel for kvinder, der blev beskyldt for at være hekse.

Teambuilding

Turen starter og slutter hos VisitKøge på Vestergade, hvor en sort skattekiste med hængelås står i hjørnet sammen med billeder af de fem mistænkte. Kan man til sidst udpege den rigtige gerningsmand, har man koden til hængelåsen med en bogstavekode, der åbner op for en præmie.

Bag disken hos VisitKøge står Ulla Dahrup og Kirstine Christiansen og tager imod deltagerne, når de kommer retur. Siden spillet i august havde sine første deltagere, har der mest af alt været skoleklasser forbi.

Ulla Dahrup oplever børnene komme tilbage fra spillet med en holdånd, der kan overraske.

"Vi havde en skoleklasse med fem på hvert hold igennem. Da et af holdene kom tilbage insisterede de på, at hver mand på holdet skulle have lov at dreje et bogstav i hængelåsen. På den måde låste de skattekisten op på samme måde, som de havde løst opgaverne - nemlig ved fælles hjælp", fortæller Ulla Dahrup, der kalder spillet en slags teambuilding for børn, fordi det skaber fællesskab. Det kan ifølge Ulla Dahrup også bidrage til, at nogle af de bogligt svage børn opdager styrker ved sig selv.

"Man bruger hjernen på forskellige måder igennem spillet. Måske nogle af børnene ikke er så boglige, men så finder de og deres lærer måske ud af gennem spillet, at de er gode til at tænke logisk og navigere", siger Ulla Dahrup. Hun mener dog, at spillet også er egnet for voksne, der eksempelvis under polterabender, julefrokoster eller fester ønsker en sjov, fælles aktivitet. Spillet er også velegnet for familier, der ønsker en lidt anderledes ferieaktivitet her i efterårsferien.

Det koster 75 kroner pr. mand at begive sig ud på riddlehunt.