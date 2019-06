Se billedserie ?Vi har fået sammensat en trup med en god blanding af ung talt og rutine. En trup vi godt kan stille nogle forventninger til?, som siger adm. direktør i HB Køge Per Rud. Arkivfoto: pm.

Send til din ven. X Artiklen: Ferien er ved at være slut for HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ferien er ved at være slut for HB Køge

LørdagsAvisen - 20. juni 2019 kl. 16:25 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når HB Køges førsteholdstrup på mandag den 24. juni mødes til første træningssamling efter en velfortjent sommerferie, er det med flere nye, spændende navne i truppen.

I forhold til den trup, der sluttede sæsonen 2018/19 sæsonen på 7. pladsen i NordicBet Ligaen, har klubben sagt farvel til otte spillere: Målmand Andreas Hansen der er skiftet til AaB, reservekeeper Nicklas Frenderup, Ricki Olsen der vender tilbage til FC Helsingør, Christian Enemark der er skiftet til Næstved, Henrik Madsen og Martin Christensen der begge har stoppet deres flotte karriere, Mileta Rajovic og Aleksander Sepp der skal finde nye græsgange.

Inden sæsonen sluttede nåede HB Køges adm. direktør Per Rud at forlænge aftalerne med rutinerede Martin Vingaard for halvanden sæson, Liam Jordan for et år samt Magnus Wørts og Magnus Häuser begge for de kommende to år.

Per Rud fik også hentet endnu en god portion rutine til midtbanen i skikkelse af den tidligere Køge-spiller Stephan Petersen der vender hjem efter en årrække som Superligaspiller i FC Nordsjælland, AGF og senest Silkeborg IF. Desuden er hentet målmandstalentet Casper Hauervig fra Brøndby IF på en tre-årig aftale.

I sommerpausen har Per Rud fået forlænget aftalen med angriber Jakob Johansson for 2 år.

"Derudover har vi hentet den unge forsvarsspiller Oliver Sonne hjem til HB Køge og givet ham en 2 årig kontrakt. Oliver har spiller halvandet år i FC København og kan både spille højre backpladsen og i midterforsvaret. Vi skal have fat i yderligere tre-fire spillere - bl.a. en målmand og en angriber. Så når de er på plads, har vi fået samlet en rigtig god trup, som vi godt kan stille nogle forventninger til i den nye sæson", siger Per Rud til LørdagsAvisen.

De øvrige navne i HB Køge truppen til 2019/20 sæsonen er Marian Huja, Christian Overby, Fredrick Opoku, Martin Koch Helsted, Martin Jensen, Jean Claude Bozga og Mathias Høst.

10 års jubilæumssæson

Mandag den 1. juli er det 10 år siden, HB Køge blev etableret som en overbygning mellem klubberne Herfølge Boldklub og Køge Boldklub.

"Ja, det er utroligt som tiden går. Men når vi ser tilbage på de første 10 år må vi sige, at vi hele tiden har udviklet os i positiv retning og manifisteret os blandt de 20 bedste klubber i Danmark - med to sæsoner i Superligaen og en semifinaleplads i DBU Pokalen som de bedste resultater. Vores talentarbejde for årgangene fra U13 til U19 er unikt - senest bevist med U17 holdets suveræne førsteplads i U17 Divisionen . Og efter sæsonen har vi haft fire spillere i på landsholdsopgaver - Liam Jordan på Sydafrikas U23 hold, Nicklas Frenderup er netop nu med Trinidad & Tobagos A-landshold på opgaver i USA og Magnus Häuser, Magnus Wørts og Jakob Johansson har været med i den danske U20 landsholdstrup. Og skal vi så ikke også lige nævne, at HB Køges kvinder netop er rykket op i 1. Division. Tillykke med det", siger Per Rud.

Også økonomisk har HB Køge fået styr på tingene. Bestyrelsen for HB Køge A/S kunne således for godt en måned siden præsenteret et flot overskud for tredje år i træk.

"Der er rigtigt meget at glæde sig over i HB Køge - ikke mindst at vores nye Køge Idrætspark projekt fortsat udvikler sig og inden længe kan vi få sat gang i byggeriet af den nye bygning bag tribunen. Bygningen skal bl.a. indeholde nye omklædningsfaciliteter, foreningslokaler og moderne sponsorlounge som er meget afgørende for klubbens fremtid", siger Per Rud, der også roser fanklubben "Svanerne - HB Køge Support" for deres opbakning gennem alle 10 år.

Seks træningskampe

HB Køge skal gennem seks træningskampe forud for den kommende sæson der fløjtes i gang i weekenden 27.-28. juli.

Første træningskamp spilles lørdag den 29. juni kl. 13.00 på udebane mod det nye Superligahold fra Lyngby Boldklub.

I weekenden 6.-7. juli deltager HB Køge for andet år i træk i Belt Cup der i år afvikles hos Nykøbing FC i Nykøbing Falster.

Lørdag den 6. juli kl. 15.15 spiller HB Køge mod tyske SV Eischede og samme dag kl. 17.15 mod Nykøbing FC. Søndag den 7. juli spilles placeringskampe.

"Vi glæder os meget til igen at deltage i Belt Cup - og jeg håber at mange af vores fans kommer en tur til Nykøbing og bakker op om holdet", siger Per Rud.

Søndag den 14. juli kl. 13.00 spiller HB Køge mod Fremad Amager på Capelli Sport Stadion i Køge, og samme arena lægger ramme om den sidste træningskamp søndag den 21. juli kl. 13.45 hvor den amerikanske samarbejdsklub Chicago Bridges FC er modstanderen.