Køge Bike Ladies stiller med et stort hold på over 30 deltagere til Tøserunden. Foto: Anders Ole Olsen

Fem punkteringer stopper ikke en af Køges Bike Ladies

LørdagsAvisen - 31. maj 2018 kl. 10:30 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag 2. juni triller tusinder af kvinder for 28. gang ud på Tøse-Runden, hvor 113 kilometer på Køges og Stevns' landeveje venter, og med i feltet er naturligvis det lokale cykelhold for kvinder, Køge Bike Ladies, der stiller med over 30 deltagere til den traditionsrige begivenhed.

Med på holdet er Ingrid Cosmus Houen, der er med i Tøse-Runden for femte gang.

"Første gang, jeg kørte Tøse-Runden, var det med en gruppe kolleger. Det gik også meget godt, bortset fra at jeg punkterede fem gange," fortæller hun med et grin.

Den problemfyldte debut virkede dog ikke afskrækkende for hende, og siden har hun kørt det tre gange mere. I år ser hun frem til at køre turen sammen med træningskammeraterne fra Køge Bike Ladies, som hun træner sammen med to-tre gange om ugen. Køge Bike Ladies startede op sidste år, og har allerede samlet over 70 kvinder, som alle har glæden ved cykelsporten til fælles.

"Jeg er helt vild med det - det er noget af det bedste, der er sket for mig. Det er ikke sjovt at cykle alene, og jeg har aldrig kunnet følge med min mand. Hos Køge Bike Ladies er der altid nogle at køre sammen med på forskellige niveauer, og der er en helt særlig ånd omkring holdet. Vi har bare klikket fra start, og jeg glæder mig hver gang, jeg skal afsted," fortæller Ingrid Cosmus Houen.

Køge Bike Ladies træner hver onsdag igennem sommersæsonen, og Ingrid Cosmus Houen er også med, når holdet i vintersæsonen skifter racercyklerne ud med mountainbikes. Desuden rejser hun også med holdet til Mallorca på en uges cykelophold til efteråret.

Men nu gælder det i første omgang Tøse-Runden, hvor Køge Bike Ladies triller ud på ruten klokken 7.36 lørdag morgen. Og det bliver ikke kun en hyggetur, understreger Ingrid Cosmus Houen.

Nej, der er også gået lidt sport i det for mit vedkommende," smiler hun om ambitionerne om en god tid i løbet.