Sus Haagensen. Privatfoto. Foto: Martin Haakan / CoverGanda.dk

Farvel til Sus Haagensen hos DreistStorgaard

LørdagsAvisen - 27. februar 2020 kl. 13:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når februar slutter siger DreistStorgaard Advokater i Køge farvel til Sus Haagensen der går på efterløn.

Sus har været ansvarlig for reception, servicemedarbejdere, bybude og meget andet igennem mere end 25 år.

Der er ikke mange klienter der ikke kender Sus Haagensen og hendes imødekommende smil og venlige ord.

Sus Haagensen har igennem årene haft masser af unge bybude og servicemedarbejdere under vingerne. Sus har selv udtalt, at det har holdt hende i gang og været en stor fornøjelse at arbejde med de unge mennesker og følge deres videre vej i livet.

Specielt har det været glædeligt når et bybud senere er kommet tilbage til firmaet for nu at arbejde som servicemedarbejdere og senere igen er fortsat som stud.jur.

Hos DreistStorgaard har Sus Haagensen været de unges "mor" på arbejdet og at de unge også har været glade for Sus, er der ingen tvivl om.

"Jeg og alle andre i firmaet kommer til at savne Sus, men vi glæder os over at hun har været så mange år i firmaet og ønsker hende alt godt fremover," siger Svend-Aage Dreist Hansen.pm