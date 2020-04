Familiecenter Køge tilbyder telefonsamtaler med Ungepsykologen

"Mange unge oplever til hverdag at være stressede, triste, ængstelige m.m. Det kan vi se på antallet af henvendelser til Ungepsykologen. I en tid som denne, hvor hverdagen for mange er helt anderledes end den plejer, kan det være ekstra svært for mange unge. Derfor tilbyder vi telefonsamtaler med Ungepsykologen alle hverdage, mens Covid-19 står på," siger formand for byrådets børneudvalg, Pernille Sylvest.