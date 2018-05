Præst Charlotte Dybdahl Winther, Køge Kirke, forestår pinsens familiegudstjeneste i Kjøge Mini-By sammen med Signe Asbirk.

Familie-gudstjeneste under åben himmel i minibyen

LørdagsAvisen - 19. maj 2018 kl. 10:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen i år går to af Køges største turiststeder sammen om fælles arbejde 2. pinsedag. Kjøge Mini-By og Køge Kirke laver nemlig en fælles familiegudstjeneste mandag 21. maj - 2. pinsedag - kl. 11 i Kjøge Mini-By.

"Man kan sige, at Pinsen er kirkens fødselsdag," forklarer Charlotte Dybdahl Winther, der sammen med Signe Asbirk skal forestå gudstjenesten i Kjøge Miniby.

"Pinsen er festen for Helligåndens komme. Her fejrer vi, at Helligånden, som er Guds ånd, kom til verden og skabte tro, håb og fællesskab blandt mennesker," siger hun.

Når der er noget at fejre, så skal det gøres med stil og det er formanden for Kjøge Mini Laug, Claus Phillipsen, helt med på:

"Det er helt perfekt for os at være med til at arrangere noget for hele familien. Kjøge Mini-By er jo netop for hele familien, så igen i år glæder vi os. Det vil desuden være gratis at komme ind i forbindelse med gudstjenesten," siger han.

Det er anden gang at Køge Kirke og Kjøge Miniby laver et arrangement sammen.

"I alle vores tiltag, uanset om det er Gudstjenester, Natkirke eller et helt tredje arrangement, vil vi altid at skabe et sammenhold mellem de lokale her i Køge," siger Signe Asbirk.