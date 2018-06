Butikschef Hans Olsgaard slår dørene op til den nye Fakta i Køge torsdag 14. juni. Foto: Martin Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Fakta ved Køge Station åbner med 100 procent selvbetjening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fakta ved Køge Station åbner med 100 procent selvbetjening

LørdagsAvisen - 11. juni 2018 kl. 10:37 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10 Faktabutikker landet over tester lige nu et helt nyt koncept for betaling af dagligvarer, og fra torsdag 14. juni bliver den 11. butik føjet til rækken, når Fakta åbner sin nye butik ved Køge Station.

Her har butikschef Hans Olsgaard nemlig sørget for, at man kommer på forkant med "Bip & Betal"-konceptet, som ventes at blive rullet ud til alle Faktas butikker landet over inden for et år.

"Man scanner varerne selv med sin smartphone, mens man går rundt i forretningen, og så viser man bare skærmen ved kassen. Det er meget enkelt og et genialt koncept. Fordelen er, at man kan undgå køen ved kassen, og så kan man samtidig hele tiden holde øje med, hvor meget man bruger. Det fungerer rigtig godt i de forretninger, hvor det er igang," fortæller Hans Olsgaard, der dog i samme åndedrag tilføjer, at der også stadig vil være de velkendte kasselinjer, så man også kan betale, som man er vant til i supermarkedet, hvis man foretrækker det.

For at kunne handle med Bip & Betal skal man hente Coop App'en til sin smartphone, og Fakta oplyser, at der vil være stikprøvekontroller ved udgangen - "både for at sikre dig at du ikke betaler for mere end du skal, men også for at sikre os mod tyveri," lyder det.

Den nye Faktabutik i Køge bliver en forholdsvis stor en af slagsen med sine 670 kvadratmeter, og mens der vil være gratis parkering lige ved døren, så er pendlerne et naturligt fokusområde med dens placering lige ved stationen.

"Vi satser på med stationen som nabo at blive en trafikbutik. Der vil blandt andet være coffee-to-go og morgenbrød til pendlerne," fortæller Hans Olsgaard, der blandt andet også vil have fokus på færdige måltidsløsninger - et område der er i stærk vækst i Danmark i disse år.

Hans Olsgaard her erfaring fra en lang række butiksåbninger gennem sine 21 år i Faktakæden og ser frem til at kunne byde kunderne inden for i det nyeste skud på stammen.

"Det er altid spændende og sjovt. Der er mange bolde i luften op til åbningen," siger butikschefen, der har været med på rejsen fra hårdt discountkoncept tilbage i 90'erne til det, man i dag kalder et hverdags-lavprissupermarked.