Fastelavn har ikke en fast dato i kalenderen og kan falde mellem 1. februar og 7. marts, så der kan være stor forskel på, hvornår fastelavnsbollerne skal bages. Foto: Kehlet

Fakta om fastelavn og blå mandag

LørdagsAvisen - 21. februar 2020 kl. 13:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år har vi fastelavn søndag den 23. februar. En festlig dag ikke mindst for børnene som i lang tid har lavet masker og udklædninger i børnehaver og SFO'er. Dels for at være parate til at slå katten af tønden og dels for at gå rundt til naboerne for at tigge snolder og synge "Fastelavn er mit navn".

Fastelavn er en skik, der har rødder tilbage til tiden før reformationen. I den katolske tid var fastelavn indgangen til den 40 dage lange faste. Derfor gik man til fadet og nød gerne de mange spiser som flæsk og fint brød, der snart ville blive forbudt. Menuen i fastetiden var nemlig ikke særligt spændende og bestod af fisk, groft brød og lignende, og eksempelvis kød og mælkespiser var forbudt. Efter reformationen i 1500-tallet blev fasten i katolsk forstand afskaffet, men fastelavn blev bibeholdt som folkelig skik.

Hvorfor varierer datoen?

- Fastelavnssøndag var sidste år en 2. marts, og i år er det fastelavn den 23. februar. Fastelavn kan falde mellem 1. februar og 7. marts, og grunden til, at fastelavn ikke har en fast dato i kalenderen er, at man skulle faste i en periode op til påske. Påskedag er en af de forskydelige helligdage og falder ikke på en fast dato hvert år. Altså varierer også datoen for fastelavn fra år til år.

Ordet "fastelavn" stammer fra det tyske "Fastelabend", dvs. "aftenen før fasten".

Blå mandag

En af de store og festlige begivenheder for konfirmanderne er "blå mandag" - altså mandagen efter konfirmationen hvor konfirmanden fester sammen med kammeraterne. Blå mandag har op gennem tiderne også været et udtryk for en pjækkedag efter en søndagsfest. Den kirkelige forklaring på blå mandag har dog rødder tilbage til den katolske tid, da alteret fastelavnsmandag efter katolsk skik blev dækket af et blåt klæde for at symbolisere, at fasten nu begyndte. Meget naturligt blev denne mandag derfor til "blå mandag".