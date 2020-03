Hegning og græsning af bl.a. får er en god metode til at bekæmpe bjørneklo på. Foto: Køge Kommune.

Få tilskud til bjørneklobekæmpelse

Kæmpe-bjørneklo er en meget aggressiv planteart, der kan være svær at få helt væk, når først den har etableret sig.

Bekæmpelse af bjørneklo kan være besværlig og tidskrævende, og en kedelig følge af udbredelsen af planten er, at det naturlige og varierede plante- og dyreliv i naturområderne bukker under for den invasive plante.