Jens Karoli blev genvalgt som formand for FOF Køge Bugt, der er 3.størst i Danmark, og størst i forhold til indbyggertal. Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: FOF Køge Bugt er nu tredjestørst i Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FOF Køge Bugt er nu tredjestørst i Danmark

LørdagsAvisen - 17. marts 2018 kl. 08:23 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods et mindre fald i undervisningstimerne, som også var årsag til et fald i årsresultatet, var der både glæde og tilfredshed at spore hos FOF Køge Bugt, da foreningen tirsdag aften afholdt generalforsamling på Skippekroen i Køge.

Formanden Jens Karoli aflagde beretning, der kunne fortælle om ikke færre end 26.538 undervisningstimer mod 27.150 i 2016. Kurser havde der været 908 af mod 850 i 2016, foredrag var steget fra 873 til 926, debatarrangementerne var steget fra 52 til 57 og samlet set havde 13.929 personer været igennem systemet mod 12.676. En flot fremgang, kunne formanden konstatere, og han lagde ikke skjul på, at det i høj grad skyldtes et fantastisk personale, og den bedste lærerstab i landet, under ledelse af en yderst kompetent leder i Tine Koop.

Jens Karoli kom også ind på de udfordringer som FOF Køge Bugt står overfor. Foreningen dækker de fem kommuner Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns og de økonomiske rammer, som FOF Køge Bugt får tildelt af kommunerne dækker ikke aktiviteterne, og en del undervisning kommer til at blive etableret uden kommunale tilskud. - Det betyder, at vi skal have hjælp af deltagernes egenbetaling og eventuelle overskud på kultur- og debatarrangementer, da vi har valgt ikke at hæve priserne, men i stedet have fokus på omkostningerne.

Der var genvalg af Jens Karoli som formand, af Jørgen Christoffersen, Solrød, som næstformand, Winnie Warming, Stevns, som sekretær samt Jørgen Petersen, Køge og Hans Henrik Hansen, Greve som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.