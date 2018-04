Steffen Schackinger er en guitarist fra øverste hylde - mød ham på Bygningen i Køge 20. april.

Et must for alle guitarfans på Bygningen

LørdagsAvisen - 18. april 2018

"Steffen Schackinger 2018 - et must for alle guitar fans; alle med en luftguitar baglommen. Men også alle der vil have musik og musikere fra allerøverste hylde."

Sådan lyder det fra Musikforeningen Bygningen, der fredag 20. april klokken 20 inviterer inden for på Teaterbygningen til en musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige.

Med millioner af visninger på youtube, et verdensomspændende tour-CV og international anerkendelse har Steffen Schackinger for længst cementeret sit navn på den internationale musikscene som en guitarvirtuos i absolut særklasse. På sit nyeste album "Fire Dance" fra december 2016 tager han sin instrumentale guitarmusik til nye højder. Han kombinerer suveræn præcision og timing fra sin klassiske uddannelse og baggrund med den hårdere rocks kompromisløshed og vildskab.

"Dette er kompositions-musik og guitarspil på uhørt højt niveau og denne musik fås kun yderst sjældent i Danmark," lyder det om kunstneren.

Forgængeren til "Fire Dance" var med til at sikre Steffen Schackinger en 15. plads på Guitar on the Edge's prestigefyldte top 50 over verdens bedste guitarister i 2010.

Billetter kan købes via www.bygningen.dk.