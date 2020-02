Erfaren vinmand tager over i WIKA Meny

Valget er faldet på den 51-årige Carsten Kronborg, som er blevet "håndplukket" til at overtage den tunge post efter Mogens Hvid som ny styrmand bag vinafdelingen i Wika Many på Gymnasievej i Køge.

Han er udlært indenfor vinbranchen i 1988, og har været specialvinhandler, indkøber, selvstændig og chef for vinafdelingerne i et par Meny-forretninger, og senest har han været i Vinhuset Møn, inden han nu er startet i Wika Meny.

Carsten Kronborg har en mission om at videreføre noget af den hygge han allerede har oplevet på Gymnasievej, men også et ønske om at Wika Meny til alle tider skal have noget af det, som ingen andre har, som han ganske gemytligt udtrykker det.