Køgebaserede Seven Thorns spiller masser af koncerter i Tyskland, men de har svært ved at få plads på livescenerne i Køge og resten af Danmark.

Er danskerne ikke til metal?

LørdagsAvisen - 17. februar 2018 kl. 16:46 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både Tapperiet og Musikforeningen Bygningen arrangerer hvert år et tocifret antal koncerter, så der er masser af musik i lokalområdet. Men hvis man vil høre metal, så er der langt mellem koncerterne, og det er et billede, der går igen i resten af landet.

Da det Køgebaserede metalband Seven Thorns spillede på Tapperiet i 2014 var det den første og hidtil eneste gang. Det skete foran et yderst begrænset publikum, men alligevel håber bandet at få flere muligheder for at optræde op hjemmebane.

"Køge burde være stor nok til at understøtte en lokal metalscene, men vi ved også, at hvis man vil have en lokal scene op at stå, så kræver det fokus over længere tid. Man kan ikke bare slå en enkelt koncert op og så forvente, at folk kommer i stort tal," siger bandets trommeslager, Lars Borup.

Metalfestivalen Copenhell i København har de seneste år vist, at der er publikum til de mere hårdtslående bands i Danmark, men alligevel er det en udfordring for bands som Seven Thorns at få plads på de danske scener. Bandet spiller mellem mellem fem og 25 koncerter om året - men langt de fleste er i udlandet.

"Vi spiller rigtig mange koncerter ude i Europa. Blandt andet er vi ofte i Tyskland, hvor vi både spiller koncerter og har optrådt ved en lang række metalfestivaler. Hver gang vi har spillet en koncert i Danmark, så spiller vi fem i Tyskland," fortæller Lars Borup.

Seven Thorns optrådte ved Copenhell sidste år og har sit tredje album på vej - men de savner altså generelt muligheder for at møde det danske publikum live.

"Tapperiet er et rigtig godt spillested, men vores udfordring er selvfølgelig, at vi reelt ikke ved, hvor stort et publikum, der er til metal i Køge. Det kunne være spændende at vide mere om," siger Lars Borup.

På den front er der hjælp at hente på længere sigt i en nyåbnet Facebookgruppe, der hedder 'Rock og metal i Køge'. Og Tapperiets dør er ikke lukket for hverken Seven Thorns eller resten af metalfolket, fortæller Jakob Baggesen, der er booker på spillestedet.

"Vi har dem på blokken som potentielle, og vi har ikke afskrevet genren på nogen måde. Men det er generelt rigtig svært at sælge billetter til den slags koncerter - og det gælder faktisk både lokale navne og større navne," fortæller han.

Og det er ikke fordi, det ikke er forsøgt. For nogle år siden tog Tapperiet eksempelvis imod MTV Headbangers Ball Tour med etablerede navne fra scenen, og selv da var det svært at sælge tilstrækkeligt mange billetter.

"Det har undret os, fordi i vores øvelokaler er der blevet spillet en del metal og punk gennem årene, men folk kommer altså ikke til koncerterne," siger Jakob Baggesen.

Han mener ikke, at det er unaturligt, at det er lettere for Seven Thorns og andre danske metalbands at få mere spilletid på tyske scener.

"Det tyske marked er det tredjestørste i verden - en jazzmusiker vil formentlig også sige, at der er bedre muligheder for at spille koncerter der - og så tror jeg i øvrigt også, at Tyskland generelt altid har haft en ret stærk metalscene," siger Jakob Baggesen, der har et bud på, hvad der skal til for at få en metalscene op at stå i Køge.

"Det, jeg tror, der skal til, er nogle ildsjæle, der vil gøre en indsats for at sætte nogle koncerter op - som Køge Metal Klub i sin tid. Og så skal det nok være i en ramme med flere bands ved samme arrangement. Det er sværere, hvis et enkelt band skal hive den hjem. Og så kræver det hårdt arbejde og en indsats over længere tid at få folk til at bakke op om det," mener han.