Engangsgrill førte til brand i lokal SFO

Ved brandvæsenet ankomst var ilden allerede gået igennem taget på bygningen, men man fik alligevel hurtigt kontrol over branden, som dog nåede at forårsage store skader på bygningen, som det fremgår af billederne.

En skraldespand, der stod op af bygningen, ligner arnestedet for branden.

Ifølge skoleleder Thomas Kielgast viser billeder fra stedets overvågningskamera, at tre unge mennesker har hygget sig med at grille på stedet i løbet af aftenen og omkring klokken 19.30 smed de engangsgrillen i skraldespanden - formentlig uden at tænke over, at der stadig var gløder i den.