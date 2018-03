Se billedserie Murermester Jimmy Jacobsen fra Køge er nomineret til ?Årets Murer? (5+ ansatte) ved Anmeld-Håndværkers store Awardshow, der finder sted i Cirkusbygningen torsdag den 5. april. Ifølge Jimmy Jacobsen der ses som nr. fem fra venstre er alle de 16 medarbejdere og deres mentale indstilling nøglen til murerfirmaets succes. Foto: Martin Håkan/CoverGanda.dk. Foto: Martin Håkan

Engagerede svende er nøglen til succes

Siger murermester Jimmy Jacobsen fra Køge, der torsdag den 5. april kan vinde prisen "Årets Murer" ved Anmeld-Håndværkers awardshow i Cirkusbygningen

NOMINERING Murermester Jimmy Jacobsen fra Køge kan efter påske vinde prisen som "Årets Murer" ved Anmeld-Håndværkers store awardshow i Cirkusbygningen. Ifølge mesteren selv kan murerfirmaets 16 medarbejdere tilskrives størstedelen af succesen. Glade og engagerede svende smitter nemlig af på kunderne og skaber gode oplevelser.

RMI - Rigtig Mental Indstilling. Sådan står der på arbejdstøjets højre ærme, som alle medarbejdere i Køge-firmaet murermester Jimmy Jacobsen trækker i, når dagens første arbejdsopgaver begynder.

"Jeg er meget stolt af vores DNA, som vores svende helt selv står bag. De har sat ord på, hvordan vi skal være som arbejdsplads, og hvordan vores kunder og samarbejdspartnere skal opleve os. Jeg er stolt af vores værdier om tillid, kommunikation, kompetence, punktlighed, løsningsorienteret, sammenhold, ærlighed og nysgerrighed, fordi de kommer fra medarbejderne selv. Mine folk tager virkelig ansvar for at efterleve dem alle hver dag, så vores kunder også kan mærke det", siger Jimmy Jacobsen, der i 2003 stiftede Murermester Jimmy Jacobsen i fødebyen Køge som 28-årig og nybagt far.

Murerfirmaet servicerer i dag både private og erhvervskunder i klassisk murerarbejde og varetager bl.a. renoveringer og ombygninger i huse og lejligheder. Virksomheden er specialister i badeværelser, køkkener, flisearbejde og silkecement, der kan opleves i virksomhedens showroom i Køge, ligesom flere af murersvendene er dedikeret til at udføre reparationer i bevaringsværdige ejendomme og kirker.

Anmeldelser skal ikke være glansbilleder

Når "Årets Håndværker" løber af stablen torsdag den 5. april i Cirkusbygningen, vil alle 16 medarbejdere også være på plads i salen.

"Jeg har nogle super dygtige medarbejdere, som jeg ikke kan undvære. At vinde prisen som "Årets Murer 2018" vil selvfølgelig være rigtig fedt, fordi det er et kvalitetsstempel på, at vi leverer godt arbejde. Nomineringen kan uden tvivl dedikeres til alle vores medarbejdere, fordi det er deres engagement, faglighed og humør, som smitter af på kunderne og har givet os denne nominering", siger Jimmy Jacobsen.

Kundernes anmeldelser på Anmeld-Håndværker vidner også om, at murerfirmaet lever op til kundernes forventninger med et snit på 4,7 ud af 5.

"Vi går meget op i at gøre vores kunder trygge og levere et flot stykke arbejde. Men vi er også bare mennesker. Derfor skal vi heller ikke kun kunne fremvise 5-taller, for vi kan også lave fejl. Det vigtige for os er, hvordan vi løser og retter vores fejl. Det skal ikke gå hen og blive et glansbillede, for ingen er helt perfekte", siger Jimmy Jacobsen.

Kunderne skal føle sig i trygge hænder

Jonas Nørgaard Bruun bor i Køge. Da han og hustruen Minna skulle bruge et lokalt murerfirma til at skabe drømmekøkkenet, faldt parrets valg på murermester Jimmy Jacobsen.

"Det var meget vigtigt for os, vi kunne være trygge ved, at de kunne løse opgaven. Vi kunne med det samme mærke, at Jimmy og hans medarbejdere var troværdige og havde styr på det. Det kom især til udtryk i den gode rådgivning vi fik i starten, deres grundige forventningsafstemning og løbende kommunikation om arbejdet", siger Jonas Nørgaard Bruun.

Han forklarer, hvordan familien endte med at få et andet og bedre køkken, end de selv havde fantasi til at forestille sig, inden murerfirmaet kom på banen:

"De kom med mange gode løsninger til, hvordan køkkenet skulle vinkles, og hvordan et fyr kunne flyttes, så vi fik meget mere luft og plads. Det var samtidig utrolig rart, at vi blev informeret og involveret i hele processen, fordi det gjorde os helt trygge ved at overlade vores hjem i deres hænder. Og så ringede Jimmy noget tid efter for at høre, om vi var glade. Det synes jeg virkelig er fedt, fordi det viser, at opgaven også betød noget for dem".

Ifølge Jonas Nørgaard Bruun er det en god ting, at forbrugere kan læse anmeldelser og finde ud af, hvad andre synes om et håndværksfirma, når man skal af med mange penge. Det var dog ikke udslagsgivende for parrets valg af murer:

"Vi kunne mærke, at han var oprigtig og ikke slog et større brød op, end de kunne bage. Vi synes, det er meget fortjent, at de er nomineret til "Årets Murer". pm