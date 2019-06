Dorthe og Per Enemark overtog ejendomsmæglerforretningen Min Bolighandel i Køge Bugt ved Tanja Mathiesen pr. 1. juni.

Send til din ven. X Artiklen: Enemark Bolig overtager Min Bolighandel i Køge Bugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enemark Bolig overtager Min Bolighandel i Køge Bugt

LørdagsAvisen - 08. juni 2019 kl. 12:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enemark Bolig i Køge ved Dorthe og Per Enemark overtog pr. 1. juni ejendomsmæglerforretningen Min Bolighandel i Køge Bugt ved Tanja Mathiesen.

"Vi var ikke i tvivl om, at vi skulle sige ja tak til at overtage Tanjas forretning, da vi fik henvendelsen. Vi har kendt Tanja i flere år og fulgt hendes succes som ejendomsmægler. "Min Bolighandel" passer perfekt til os. Det bliver skønt igen at være en del af et landsdækkende kædesamarbejde, hvor vi får nogle dygtige kollegaer i en dynamisk mindre mæglerkæde," siger Per Enemark.

Både Dorthe og Per Enemark er to meget erfarne og kendte ejendomsmæglere i Køge og Stevns kommune, og de to mæglere har over 30 års erfaring i branchen og et stort lokalt netværk. Per Enemark har bl.a. i de sidste 12 år været vurderingsmand for Spar Nord i Køge og Totalkredit. I mæglerforretningen vil kunderne også møde ejendomsmægler Janne Lynge, der er bosiddende i Køge og opvokset på Stevns.

"Vi glæder os til at komme i gang," siger Dorthe Enemark, der også hjælper kunderne med køberrådgivning.

"Hos Min Bolighandel er vi rigtig glade for og stolte over, at Dorthe og Per Enemark vil være en del af Min Bolighandel. Tanja har i løbet af de seneste seks år slået Min Bolighandels navn fast i Køge og på Stevns, og vi er sikre på, at Dorthe og Per er de rette til at føre stafetten videre i området. Vi vil gerne takke Tanja for hendes store engagement i vores lille kæde og ønsker hende held og lykke fremover," siger én af Min Bolighandel-kædens indehavere, Anders Hansen.

Ejendomsmæglerforretningen forbliver i de kendte omgivelser i Brogade 6 i Køge centrum.