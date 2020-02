Se billedserie Tre af medarbejderne i byens nye beautyhus - fra venstre Linda Erikson, indehaver Flemming Horsner og til højre Caroline Horsner. Privatfoto. Foto: André Walther

Send til din ven. X Artiklen: En verden af velvære åbner i smukke, historiske rammer i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En verden af velvære åbner i smukke, historiske rammer i Køge

LørdagsAvisen - 27. februar 2020 kl. 09:45 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have arbejdet målrettet på at forvandle den kendte Direktørvilla fra 1938 på Galoche Allé 13 i Køge til et Beautyhus med samme pragt, som villaen havde i sin storhedstid, er datoen for at vise det fornemme resultat kommet.

"Vi åbner på mandag den 2. marts kl. 09.00 - og byder fra denne dag indenfor til en verden af velvære", fortæller Flemming Horsner der er indehaver af det nye Beautyhus, der vil byde kunderne indenfor til en verden af velvære. Kunderne vil blive sendt ud på en rejse til et univers af forkælelse og luksus.

"Her vil vore fire beautystylister i samarbejde med kunden sikre, at vi finder det bedste individuelle look samt forkæle vedkommende med de bedste skønhedsbehandlinger og tips", fortæller Flemming Horsner, der som helt ung startede en salon i Bjæverskov Centret, som han drev i årene fra 1994-2007. Herefter tog han ud at rejse - til Australien - hvor han stiftede familien inden han vendte hjem til Køge igen i 2010, og kort tid efter etablerede en ny salon i Tappernøje, som han med succes har drevet gennem alle 10 år. En salon af samme type som den der nu åbner i Køge - blot i mindre målestok.

"Men nu vender jeg altså også arbejdsmæssigt tilbage til Køge. Og pudsigt nok har jeg tidligere boet lige over for "Den Gamle Villa" - på Slåenvej", smiler Flemming Horsner.

Når Salon Flemming Horsner åbner mandag den 2. marts bliver det med i alt fem medarbejdere - mangler dog stadigvæk at finde den rette sidste medarbejder - inkl. Flemming Horsner.

"Vi håber da at vi med tiden kan føje endnu flere medarbejdere til salonen - men vi starter op med lige at trække vejret og se hvordan vores nye butik bliver modtaget. Men vi håber da at vores koncept vil appellere til lokalbefolkningen", siger Flemming Horsner.

Behandling på højt niveau

Hos os ønsker vi at gøre dig skøn, skarp eller smuk, uanset hvem du er. Hos os er du sikret at alle stylister har gennemgået en veloverstået 4-årig erhvervsuddannelse. Vi sikrer dig at vores Beauty stylister er erfarne, dygtige hårkunstnere, og fantastiske behandlere der ikke går på kompromis med kvaliteten. Vi giver dig mulighed for at vælge din Beauty stylist, ud fra vores prissystem der bygger på erfaring og kvalifikationer. Men uanset hvem du vælger, giver vi dig sikkerhed for en fag person på et meget højt niveau. Vores salon skal være et sted, hvor du føler dig godt tilpas og kan slappe af - et sted, hvor du kan slippe hverdagen og lade din skønhed udfolde sig. Hos os er du og dine ønsker i fokus. Vi tilbyder dig individuel rådgivning i henhold til dine behov for skønhed, sundhed og æstetik inden for områderne hår, hovedbund, farvning, hud og makeup", fastslår Flemming Horsner.

Kvalitetsløfte

Som top-quality-salon har Salon Flemming Horsner bevist, at man opfylder de højeste krav, når det gælder faglig viden, kvalitet og service inden for branchen.

"Vores succes baserer sig på udsøgte tjenesteydelser inden for områderne smukt hår og velplejet hud - områder, der spænder lige fra afslapningsmassage til kosmetiske behandlinger, makeup-tips og smukke stylinger til helt særlige lejligheder. Ved hvert besøg oplever du vores beauty-ritual, når vi byder dig velkommen med et glas La Biostétique-te, et varmt eller koldt kompres - afhængig af årstid - og en velkomstmassage med din foretrukne aromaterapiolie", siger Flemming Horsner.

Som La Biosthétique-salon tilbyder man et stort sortiment af produkter til skånsom hår- og hudpleje med lang virkning.

"Vi er overbevist om, at det er den helt rigtige pleje, der får hudens og hårets skønhed til at udfolde sig. Derfor anvender vi udelukkende de eksklusive produkter fra La Biosthétique Paris", slutter Flemming Horsner.

Åbningen af Salon Flemming Horsner markeres med en reception lørdag den 14. marts kl. 14.00-16.00.

Åbner La Biosthetique academy

Uddannelse har for Flemming Horsner altid været vigtigt.

I mange år har han undervist for La Biosthetique og lagt salon til diverse kurser i Tappernøje.

Han tog i 2015 diplom indenfor La Biosthetique Cosmetic for at kunne videregive den bedste undervisning.

Det har ført til, at La Biosthetique og Flemming Horsner her i 2020 i fællesskab åbner et Academy i Køge.

Se også www.flemminghorsner.dk.

FAKTABOKS

Salon Flemming Horsner kommer til at ligge på Galoche Allé 13 i Køge, og mange kender nok den ikoniske villa som enten Den Gamle Villa i Køge eller Albert Theilgaards Direktørvilla fra 1938. Bygningen er også kendt som en del af Dansk Galoche- og Gummifabrik - også kaldet Codan Gummi - nok den største arbejdsplads i Køge dengang, hvilket gør denne bevaringsværdige ejendom til et stykke historie for Køge.