Byggeriet på Søndre Havn medfører omfattende gener for naboerne. Indtil videre har Køge Kommune ikke kunnet gribe effektivt ind.

En rystende sommer

LørdagsAvisen - 08. august 2019 kl. 06:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommeren har været et vibrerende helvede for beboerne ved Søndre Havn, som dagligt har levet med klirrende kaffekopper og bekymringer om permanente skader på deres huse som følge af byggeaktiviteten på Søndre Havn, der har medført omfattende vibrationer i de umiddelbare omgivelser.

Og i hvert fald indtil videre har Køge Kommune været ude af stand til at sætte ind over for generne ved rystelserne, hvilket har medført voldsom kritik fra de berørte naboer i området.

"Det gør, at vi ikke har kunne opholde os i vores hjem i dagtimerne hele sommeren. Det kunne vi heller ikke sidste sommer, men i år er vi blevet decideret fysisk dårlige. Det risikerer at smadre vores privatøkonomi, fordi vi risikerer, at vores huse lidt ad gangen bliver rystet fra hinanden," forklarer eksempelvis Jeanette Hornuff i et læserbrev.

Hun bor på Strandpromenaden 14 og lægger ikke skjul på sin opfattelse af, at Køge Kommune er på bygherrernes side i sagen.

Også byrådsmedlem Torben Haack (SF) er særdeles kritisk over for byggeriernes effekt på omgivelserne og mener, at kommunen burde skride ind - også trods en eventuelt frygt for en millionregning i forbindelse med en eventuel efterfølgende retsssag.

"Jeg mener, at hensynet til borgerne og deres huse burde vægte tungere. Man skulle have tænkt sig bedre om og stillet flere krav til byggefirmaerne på forhånd, men man gjorde det ikke, for man ville jo gerne have solgt grundene," siger Torben Haack, der mener, at hensynet til byggefirmaerne har været større end hensynet til borgerne i forhold til byggerierne.

Ledt med lys og lygte

Det afvises dog af Niels Rolskov (EL), der er formand for byrådets klima- og planudvalg, og som sommeren igennem har været fuldt beskæftiget med netop denne sag.

"Alle i udvalget har fra start været enige om at varetage borgernes interesser bedst muligt," understreger han og tilføjer, at hans eget parti tidligere blandt andet har stillet forslag om at give bymidten status som område med særligt problematiske undergrundsforhold, hvilket giver mulighed for at stille udvidede krav til bygge- og funderingsmetoder.

"Men det er en frygteligt ubehagelig situation, de borgere er havnet i. Jeg har selv siddet dernede, hvor kaffekoppen var ved at falde ned af bordet på grund af rystelserne. Vi har set situationen fra dag 1, og vi har gjort, hvad vi kunne. Vi har ledt med lys og lygte efter muligheder, og det gør vi sådan set stadig," siger udvalgsformanden.

"Hvis der var observeret direkte bygningsskadelige ting, så var der mulighed for at gribe ind, men den faglige vurdering har været, at der ikke har været mulighed for at gøre noget," forklarer Niels Rolskov, der har sagen på dagsordenen i klima- og planudvalget igen i næste uge på udvalgets første ordinære møde efter sommerferien.

Ny mulighed på banen

Her kan udvalget ikke mindst tage stilling til en potentiel ny mulighed, der blev spillet på banen i sidste uge, da miljøprofessor Ellen Margrethe Basse i en artikel i Dagbladet Køge fremhævede, at Køge Kommune med miljøbeskyttelsesloven i hånden har gode muligheder for at regulere omfanget af de generende rystelser i form af de såkaldte komfortvibrationer.

"Når det kommer til vibrationer og støj, som indebærer gener for naboerne, er det omfattet af miljøbeskyttelsesloven. Man kan lave præcis den samme regulering, som man gør med støj, så derfor kan kommunen godt regulere vibrationer, som generer naboerne," sagde hun blandt andet til avisen.

Muligheden for at skride ind med miljøbeskyttelsesloven i hånden skydes dog umiddelbart ned af kommunens advokatfirma i et nyt notat.

"Køge Kommune har foretaget en konkret vurdering af sagen og har ikke fundet, at der var grundlag for et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42," lyder det blandt andet i notatet.

"Der er i overensstemmelse med fast praksis på området udarbejdet en støj- og vibrationsplan for arbejderne i Søndre Havn. I denne redegøres der for, at aktiviteterne kan overholde rammerne i forskriften. Der er således fastsat støjgrænser og krav til arbejdstid, og der må alene udføres stærkt støjende arbejder i dagtimerne, i hverdage. De komfortvibrationer, der potentielt kan opstå på grund af arbejderne, vil derfor også alene ske inden for denne tidsperiode. I vibrationshandleplanen er der konkret vurderet en grænseværdi for bygningsskadelige vibrationer på naboejendomme. (...) Målinger på en ejendom har vist en mindre overskridelse af de fastsætte grænser i tidsrum på få minutter ad gangen, og bygherre har i disse tilfælde reageret med en reduktion af de arbejder, der udløste overskridelsen," lyder det blandt andet videre.

Klima og planudvalgets næste møde finder sted torsdag 15. august.