Se billedserie Købmand Per Jensen (th) takker vinekspert Mogens Hvid for mange gode års samarbejde i WIKA Meny. Foto: KT. Foto: Kenn Thomsen

En legende takker af efter 47 år

LørdagsAvisen - 20. februar 2020 kl. 06:10 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Pension" - ledeordet i denne artikel er sat i citationstegn, og det er jo noget man har en vis ret til, når man har fået at vide, at sådan er det - men når man samtidig ikke rigtig tror på det - i hvert fald når det gælder ordets egentlige betydning.

Den 1. maj er det 47 år siden Mogens Hvid for første gang satte sine ben i Johan Quaades supermarked på Gymnasievej i Køge, og i en alder af knap 69 år, har han meddelt den nuværende købmand, og indehaver af Wika Meny, Per Jensen, at med udgangen af februar måned vil han gå på pension, og nyde livet sammen med fru Bente, der gik på efterløn i sidste uge - og ikke mindst de tre børnebørn, som tilhører ægteparrets to drenge.

Der er ikke mange Køgensere, som ikke i tidens løb er stødt på Mogens Hvid, og har taget godt ved lære af hans store viden indenfor specielt vine, som har været hans helt store ansvarsområde i de sidste 20 år.

"Ja, der er sket meget på det område, supplerer Mogens Hvid meget hurtigt. Vi har i den grad lært Køge-borgerne at drikke vin. I starten havde vi jo kun udvalget fra Hoki, og så lidt fra Heerings fabrikker i Dalby, men nu er der ikke mange, hvis nogen, der kan måle sig med det udvalg vi har i Wika Meny i dag.

Han har nu aldrig sat "sit lys under en skæppe", den gode hr. Hvid, men det har nu altid været på den gode, humoristiske måde, med et glimt i øjet. Der er ingen som ham, der kan tale en god vin op til de højeste takter, men det er altid ud fra præmissen, at man får hvad man betaler for - og hos ham får man altid lidt mere...

Mogens Hvid er jyde, og ud af en søskendeflok på fem. Familien var meget idrætsorienteret, med bl.a. en far, der var idrætslærer, og en søster, der i dag har to sønner, der hører til den absolutte elite indenfor ishockey, og Mogens Hvid var da også selv en habil fodboldspiller i Køge Boldklub. Han kom til Køge direkte fra Idrætshøjskole i Viborg, og havde reflekteret på en annonce i Jyllands-Posten, hvor købmand Quaade søgte en kommis, og 14 dage efter besøget i Køge tiltrådte Mogens Hvid, der var uddannet, og bl.a. havde arbejdet hos Anva i Esbjerg.

Brand styrkede sammenholdet

Under købmændene Johan Quaade og Egon Hansen lærte Mogens Hvid, hvad høj arbejdsmoral er og betyder for en forretning og kundernes oplevelse.

"Sammen med bl.a. Per Jensen, der i dag ejer butikken, stod vi for alt indkøb, og vi lærte meget af, hvor vigtigt det er, at kunne købe ind til de rigtige priser, så vi også kunne sælge til konkurrencedygtige priser, og alligevel tjene en lille smule", siger Mogens Hvid.

"Samtidig læste jeg til merkonom i København, bl.a. sammen med Arne Storinggaard fra Sporty (nu Sport 24), og der blev spillet fodbold, og jeg blev involveret i Gymnastikforeningen Køge Bugt, hvor jeg både dyrkede gymnastik og i en årrække var kasserer".

Det var også gymnastikken, som satte en brat stopper for bl.a. sportskarrieren, da han i 1973 kom alvorligt til skade med det ene ben, som måtte amputeres fra knæet, efter et fald fra en trampolin, men det betød intet for hans ansættelse i supermarkedet.

"Jeg fik besked på, at jeg kunne vende tilbage, når jeg følte mig klar, og det gav da ekstra kræfter til at komme i gang igen, og i min familie er vi ret hårdføre på det område - vi er absolut ikke pylrede - så det var bare med at komme videre".

"I Køge startede jeg med at bo på et værelse, senere fik jeg lejlighed i Boholte, men da Bente og jeg blev gift i 1978 købte vi hus i Haslev, hvor vi bor i dag".

Når han skal se tilbage på de mange år i Køge, så er der da flere milepæle, som kommer frem i erindringen.

"Alle udvidelserne, men intet kan slå branden i 1991", fortæller Mogens Hvid.

"Det var forfærdeligt, men også fantastisk at mærke hvordan vi fik et sammenhold i hele personalestaben. Vi var hurtigt i gang med at planlægge fremtiden, og vi sad i købmand Hansens udestue og fik hurtigt etableret en nødbutik - ja, der gik ikke mere end 8 dage - og kunderne tog helt fantastisk imod os. Opbakningen var enorm, og faktisk steg omsætningen, mens vi havde forretning i barakkerne".

"Her var personalet det helt centrale, og det er det også den dag i dag. Nogle holder ved, og så er de her længe, men vi oplever da også, at nogle er væk igen i en fart, for vi har visse normer, der skal overholdes".

Ingen favoritvine

Når man er vinmand, så har man vel sine favoritvine, men det mener Mogens Hvid ikke han har. Måske er det for ikke at skuffe enkelte leverandører, at han ikke vil fremhæve enkelte fremfor andre - eller også er han bare ærlig - det er svært at mærke på ham. Det lykkes dog at få ham til at fortælle, at Laudrup-vinene hører til blandt de bedste på markedet, og så skal han da også lige have tilføjet:

"Vi er jo en af de allerstørste på vinområdet. Vi er nået derop, hvor leverandørerne regner med os, og det betyder, at vi ved at handle ind sammen med få andre, kan få de bedste priser frem".

Medvirkende har også været vores vinaftener, som nu har kørt i 21 år. De har både vokset sig større og bedre igennem årene, og der er ikke mange herhjemme, hvis nogen, der kan måle sig med os på det felt", siger en stolt, snart forhenværende vinmand i Wika Meny.

Mogens Hvid fortæller godt nok, at han går på pension, men ind imellem denne snak fortæller han da også, at han glæder sig til at køre børnebørn til fodbold, passe sit sommerhus ved Præstø Fjord, tage på nogle cykel- og kajakture, og ikke mindst opnå samme kondition som i sine unge dage, og kunne tage 100 armbøjninger (af den rigtige slags!!) indenfor 3-6 måneder.

Så pension? - Tja - mon ikke det bare er overgangen til en ny aktiv periode!

Der holdes uformelle receptioner for Mogens Hvid i Wika Meny fredag den 28. februar fra kl. 14-18 og lørdag den 29.februar fra kl. 11-14.