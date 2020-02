Send til din ven. X Artiklen: En institution i Køge står foran lukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En institution i Køge står foran lukning

LørdagsAvisen - 13. februar 2020 kl. 06:05 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En musikalsk institution i Køge, der gennem mere end 75 år har underholdt tusindvis af mennesker i Køge og omegn, står foran lukning.

For ca. 10 år siden blev det politisk besluttet, at Køge Skoleorkester skulle være en del af Køge Musikskole, der overtog undervisningen og over en overgangsperiode ejerskab og vedligholdelsesforpligtelse af blæserinstrumenterne.

De lærere der var tilknyttet skoleorkesteret blev ansat på Køge Musikskole. Foreningen Køge Skoleorkester - FKSO - har siden haft til opgave at støtte op om orkesteret ved at arrangere og gennemføre forskellige arrangementer, rejser og optrædener i ind- og udland.

"I sidste uge blev vi orienteret om, at forligspartierne på rådhuset i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 har aftalt besparelser på kulturområdet på 150.000 kr. i år, og 300.000 kr. i hvert af de kommende år. På den baggrund har Kultur- og Idrætsudvalget på sit møde den 3. februar fået forelagt et forslag om, at denne besparelse udmøntes ved en "omlægning af Køge Skoleorkesters tilbud til et mere tidssvarende, bæredygtigt harmoniorkestertilbud på Køge Musikskole." Med andre ord: Køge Skoleorkester skal lukkes", siger formand for FKSO, Peter Westerdahl til LørdagsAvisen.

I samme forbindelse har de 3 musiklærere, der står for undervisningen i orkesteret og tambourkorpset været indkaldt til samtaler på Køge Musikskole, hvor de er blevet varslet, at deres stillinger vil blive nedlagt og samarbejdet vedrørende arrangementer, lejrskole og sommerrejse ophører med FKSO.

"Motivationen for denne indstilling er, at man på baggrund af det nuværende elevantal - p.t. 20 elever - og manglende rekruttering ikke finder orkesteret attraktivt og bæredygtigt. Samtidig gør man gældende, at de årlige udgifter til at drive Køge Skoleorkester er på 430.000 kr., hvilket er for dyrt", siger Peter Westerdahl.

Musikskolen har som et alternativ gjort sig nogle tanker om, i stedet at etablere et nyt "tidssvarende harmoniorkester" uden tambourkorps, som man mener at kunne drive for 130.000 kr. årligt.

"Hovedparten af disse argumenter kan vi ikke bestride, selvom vi ikke er oplyst om hvordan disse tal fremkommer", tilføjer FKSO-formanden, og han fortsætter:

"Vi er ikke i tvivl om, at nedlæggelsen af skoleorkesteret er et længe værende ønske fra musikskolens nuværende ledelse, der nu går i opfyldelse. Der er fra musikskolelederen flere gange givet udtryk for, at et uniformeret orkester med et tambourkorps, der marcherer gennem byen til marchmusik, er gammeldags og at man gerne ser en fornyelse. Om det skyldes en manglende indsigt i harmoniorkesterenes historie, skal vi lade være usagt. Repertoiret for harmoniorkestre er jo netop for en stor del underholdningsmusik - også den nyeste, marchmusik og transskriptioner af symfonisk musik. Det er jo netop hvad Køge Skoleorkester står for. Hvad skal et nyt harmoniorkester spille".

Forslaget er nu i en høringsperiode med en frist den 25. februar 2020.

Vi vil selvfølgelige komme med vores høringssvar. Kultur- og Idrætsudvalget skal behandle sagen på sit udvalgsmøde den 2. marts. Vi opfordrer vores venner og andre til også at give deres mening til kende", slutter Peter Westerdahl.

Køge Skoleorkesters historie kan dateres helt tilbage til 1935. For 70 år siden i 1950, blev Foreningen Køge Skoleorkester FKSO dannet på initiativ af en forældrekreds og en musikleder. Denne forening havde til opgave at drive orkesteret med den bagvedliggende administration af elevtilmeldinger, ansættelser og personaleansvar for musiklærere samt stå for indkøb og vedligeholdelse af musikinstrumenter, undervisningsmateriale og noder.

Har opfostret mange store musiktalenter

Køge Skoleorkester er uden tvivl det mest velspillende ungdomsorkester i Køge og omegn, der har leveret og fortsat leverer musik på et højt niveau. Gennem årene er der blevet opfostret talenter, der i dag via MGK har et professionelt virke som musikere. Orkesteret har tillige været det absolut mest synlige ensemble i Køge Musikskole, med 20-25 offentlige optrædener om året i Køge og omegn.

Ud over egne arrangerede koncerter har Køge Skoleorkester sommer efter sommer optrådt i deres flotte røde uniformer til diverse byfester, fanemarcher, dyrskuer, stafet for livet, Køge Festuge og meget mere, ligesom det ved juletid har sørget for underholdning til juletræstændinger i Køge og Herfølge og har spredt hygge i byen i julemåneden.

Det er et stykke kulturarvshistorie der går tabt.

På grund af vinterferie har det ikke været muligt at indhente en kommentar fra Køge Musikskole.